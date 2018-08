Franse spookrijder botst op tegenligger op de E40 in Gistel Jan Van Maele

16 augustus 2018

09u07

Een spookrijder heeft vanochtend kort na 7 uur een ongeluk veroorzaakt op de E40, in de richting van het binnenland. De Franse bestuurder botste op een tegenligger. Beide automobilisten zijn lichtgewond.

Een Franse wagen was in Jabbeke in de verkeerde rijrichting de E40 opgereden. Daarna reed bestuurder nog meer dan 11 kilometer door richting Frankrijk. Net voor de oprit van Gistel ging het mis en botste de auto op een tegenligger die richting binnenland reed.

Beide bestuurders werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe of waarom de Franse bestuurder de E40 in de verkeerde richting opreed en dat voor meer dan 11 kilometer volhield, is niet duidelijk.