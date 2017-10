Franse schrijfster kiest voor euthanasie in België avh

15u11

Bron: Belga De Franse schrijfster Anne Bert is vanmorgen op 59-jarige leeftijd overleden na euthanasie in een Belgisch ziekenhuis. Dat meldt haar dochter aan persagenschap AFP. De euthanasie vond plaats in België, omdat het toedienen van actieve euthanasie in Frankrijk wettelijk verboden is. De schrijfster leed sinds oktober 2015 aan de ongeneeslijke spierziekte Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS). De ziekte veroorzaakt een progressieve verlamming van de spieren.

Anne Bert voerde voor haar dood campagne tegen de volgens haar rigide euthanasiewetgeving in Frankrijk. Die wetgeving voorziet enkel in het toedienen van pijnstillende middelen aan terminale patiënten. Actieve euthanasie, waarbij een dodelijk stof wordt toegediend om de patiënt uit zijn lijden te verlossen, is er niet toegelaten. De schrijfster besliste daarom naar België te komen om haar leven te beëindigen. In ons land is actieve euthanasie sinds 2002 toegelaten voor patiënten die ondraaglijk en uitzichtloos fysiek of psychisch lijden ten gevolge van een ernstige en ongeneeslijke aandoening. Het verzoek tot euthanasie dient volgens de wet vrijwillig, overwogen en herhaald te zijn.



Woensdag verschijnt "Le tout dernier été", een boek waarin de schrijfster haar strijd beschrijft om vrijwillig uit het leven te kunnen stappen. Bert hintte de voorbije weken dat ze de verschijning van het boek niet meer zou meemaken.

Anne Bert : La Liberté de Mourir Dignement https://t.co/z9NXXtpNJk pic.twitter.com/ut7phI0p0j — YZGeneration (@Yzgeneration) 1 oktober 2017

