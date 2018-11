Franse president Macron en echtgenote aangekomen in Brussel voor staatsbezoek dvde

19 november 2018

11u40

Bron: Belga/VTM Nieuws 1 De Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte zijn deze middag aangekomen in Brussel. Ze zijn door koning Filip en koningin Mathilde ontvangen op het Paleizenplein. Het is voor het eerst in 47 jaar dat een Franse president officieel op staatsbezoek is in ons land.

Het staatsbezoek van de Macrons zal twee dagen duren. Ondanks de uitstekende relaties tussen België en Frankrijk is het volgens het Elysée pas voor eerst in 47 jaar dat een staatshoofd van onze zuiderburen bij ons op staatsbezoek is.

Het laatste officiële staatsbezoek van een Frans staatshoofd aan België dateert al van 1971, toen Georges Pompidou naar België afzakte. In oktober 1983 bracht de toenmalige president François Mitterrand nochtans ook een driedaags bezoek aan België. Maar dat gold niet als een staatsbezoek, enkel als een “officieel bezoek” dat tot doel had, “de nauwe banden aan te halen” tussen beide landen.

Het bezoek van Franse presidentiële paar zal alle facetten bevatten die wel vaker bij een staatsbezoek horen. Zo zijn er de protocollaire ceremonies, met een plechtige ontvangst op het Paleizenplein deze middag en een staatsbanket in het kasteel van Laken vanavond.

De Macrons zullen de drie Belgische gewesten aandoen, waarbij vooral een bezoek aan een kunstencentrum in Molenbeek in het oog springt.

Politiek

Met een ontmoeting tussen Emmanuel Macron en de Belgische premier Charles Michel in het Egmontpaleis zit er vanmiddag ook een politieke component aan het bezoek. Daarnaast is er ook economie, met de ondertekening van samenwerkingsakkoorden tussen verschillende Belgische en Franse ondernemingen.

Gent

Voorts maakt het programma ook ruimte vrij voor cultuur, met onder meer een bezoek aan het Museum voor Schone Kunsten in Gent, waar momenteel het beroemde vijftiende eeuwse schilderij ‘Het Lam Gods’ van de gebroeders Van Eyck gerestaureerd wordt.