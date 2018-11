Franse president Macron bezoekt Molenbeek Daimy Van den Eede HA

20 november 2018

09u01

Bron: Belga, VTM NIEUWS 3 De Franse president Emmanuel Macron en zijn echtgenote Brigitte hebben vanochtend een bezoek gebracht aan kunstencentrum La Vallée in Molenbeek. Straks staat een debat gepland aan de Université catholique de Louvain (UCL).

Dat de Macrons op de tweede dag van hun staatsbezoek in België naar Molenbeek komen, is op zijn minst opvallend te noemen. De Brusselse gemeente kwam namelijk fel in de schijnwerpers te staan omdat er verschillende terroristen uit Molenbeek betrokken waren bij de aanslagen die op 13 november 2015 in Parijs aan 130 mensen het leven kostten.



Macron werd tijdens het bezoek vergezeld door koning Filip en koningin Mathilde. Ook Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en de Molenbeekse burgemeester Françoise Schepmans (MR) waren van de partij.

Bezoek van de ruimte voor coworking LaVallée in Molenbeek, in aanwezigheid van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, de President van de Franse Republiek dhr. @EmmanuelMacron en zijn echtgenote mevr. Brigitte Macron. pic.twitter.com/TG4yTJpYjt Rudi Vervoort(@ rudivervoort) link

Studentenprotest aan UCL

Macron trekt later vandaag naar de Université catholique de Louvain (UCL). De Franse president en premier Charles Michel (MR) zullen er in debat gaan met jongeren. Voor de ingang van de Aula Magna heeft een tiental studenten postgevat om te protesteren tegen de “neoliberale politiek” van de Franse en Belgische regering.



De studenten hebben de straat in Louvain-La-Neuve met vals bloed besmeurd, om aan te tonen dat de Franse en Belgische regeringen “bloed aan hun handen hebben”. Ze betogen vooral tegen besparingen op sociale zekerheid, maar ook tegen het klimaat- en migratiebeleid in de beide landen.

“We weten dat deze actie sommige mensen zal choqueren, maar we willen aantonen dat beleid echte mensen treft en dat men moet stoppen met denken in cijfers”, zegt studente Elisa Raman. “Als student is het onze verantwoordelijkheid om aan te tonen in welke wereld wij willen leven.”