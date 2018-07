Franse politie volgde busje met Mawda met tracker kv

31 juli 2018

04u41

Bron: Belga 0 Goede communicatie tussen politiediensten had mogelijk het leven gered van het Koerdische meisje Mawda (2). De Franse politie wist dat het busje waarin het gezin van Mawda zat, betrokken was bij mensensmokkel, en volgde het met een gps-tracker. Dat schrijven de Mediahuiskranten vandaag.

"Meer dan waarschijnlijk zouden de achtervolgende patrouilles de zaak zachter hebben aangepakt als zij de juiste context hadden gekend", zeggen gerechtelijke bronnen. "Op de bewuste bestelwagen werd een tracker van de Franse politie aangetroffen. Die voert samen met een Belgisch rechercheteam al een tijdje een onderzoek naar mensensmokkel, en was daarom benieuwd naar de reisweg van het busje."

De Fransen hadden aan onze centrale diensten het gebruik van die tracker moeten melden, maar het is niet duidelijk of zij dat gedaan hebben. "Het Comité P zal controleren of de Belgische speurders die aan het dossier meewerkten, op de hoogte waren van de Franse operatie en, zo ja, of zij eventueel nalieten om het in de centrale gegevensbank van de politie te vermelden."

Dat is belangrijk, want tijdens een achtervolging wordt dat voertuig altijd gecontroleerd in die centrale databank.