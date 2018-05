Franse miljardair opent codeerschool zonder leerkrachten in Brussel kg

25 mei 2018

20u48

Bron: Belga 2 In Ukkel is vrijdag een nieuwe school ingehuldigd waar studenten tussen 18 en 30 jaar gratis digitale vaardigheden kunnen leren, zonder dat daar leerkrachten of diploma's aan te pas komen. Het gaat om een project van de Franse miljardair Xavier Niel, oprichter van het Franse telecombedrijf Free.

In Frankrijk bestond de school al onder de naam "42", in Ukkel wordt dat "19". De studenten zitten in een grote zaal met computers en zijn vooral op zichzelf en het internet aangewezen om steeds moeilijkere programmeeropdrachten en -projecten tot een goed einde te brengen. Er zijn geen leraren, maar wel een pedagogisch verantwoordelijke die werd opgeleid bij "42". De school ging van start met 150 studenten.

Een tiental bedrijven, waaronder enkel toppers uit de Bel20, steunen het project. Staatsbank Belfius financieert de codeerschool met 50.000 euro. "Alle beroepen zijn tegenwoordig disruptief door de digitale revolutie. Dankzij initiatieven zoals deze, kunnen jongeren zich aanpassen", zegt Belfius-topman Marc Raisière. "Uiteraard hopen we hier op termijn enkele talenten van aan te trekken."