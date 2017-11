Franse justitie aanvaardt tijdelijke overdracht Abdeslam voor proces in Brussel IB EB

Salah Abdeslam. De Franse justitie heeft de "tijdelijke overdracht" van Salah Abdeslam aan ons land aanvaard. Dat heeft een bron dichtbij het Franse dossier vandaag aan het Franse persbureau AFP gemeld.

Salah Abdeslam is de enige overlevende van het terreurcommando dat de aanslagen van november 2015 in Parijs uitvoerde. In december wordt Abdeslam in België berecht voor "moordpoging in een terroristische context op meerdere politieagenten", tijdens de schietpartij in Vorst enkele dagen voor zijn arrestatie.

Aanwezig op proces

Tegen de verwachtingen in wil hij aanwezig zijn op zijn proces. België vroeg Frankrijk officieel om hem over te dragen. Over de modaliteiten van zijn overbrenging zijn nog gesprekken aan de gang tussen Frankrijk en België.

Het hof van beroep van Parijs heeft ingestemd in de "tijdelijke overdacht" van Abdeslam aan België. Hij zit momenteel opgesloten in een gevangenis in Fleury-Mérogis, nabij Parijs, en wordt nauwgezet in de gaten gehouden. De Franse justitie wil immers vermijden dat hij zelfmoord zou plegen.

Zwaar bewaakt

De Franse gendarme en de Belgische politie werken naar verluidt samen voor de zwaar bewaakte overdracht van Abdeslam. Parijs en Brussel voeren naar verluidt verder onderhandelingen over de modaliteiten van de overdracht en volgens AFP zou er al een akkoord zijn om Abdselam voorlopig op te sluiten in een gevangenis in het noorden van Frankrijk. "Er is nog niets beslist, de discussies lopen nog", aldus de bron.