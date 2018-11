Franse jongen (9) doodgeslagen omdat hij huiswerk niet wil maken HA

22 november 2018

08u29

Bron: RTL Info 0 Een 9-jarige jongen die zijn huiswerk weigerde te maken, is deze maand doodgeslagen door zijn eigen familie in Frankrijk. Dat meldt RTL Info.

De feiten vonden plaats op 17 september in Mulhouse, in het oosten van Frankrijk, tegen de grens met Duitsland en Zwitserland. De oudere broer en zus hadden de hulpdiensten verwittigd nadat het kind overleden bleek. Een ziekenwagen kwam ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten.

Omdat het kind uiterlijke tekenen van geweld vertoonde, werd een autopsie bevolen. Daaruit bleek dat de jongen gemarteld en doodgeslagen werd. Volgens het parket takelde de familie de jongen zwaar toe omdat hij zijn huiswerk niet wilde maken.



De 20-jarige zus en 19-jarige broer van het slachtoffer werden gisteren gearresteerd en in hechtenis genomen door de politie. Ook de zwangere vriendin van de broer werd in de boeien geslagen. Zij was eveneens in de woning aanwezig toen de jongen stierf. De moeder van het gezin was op het moment van de feiten niet thuis, maar werd ook opgepakt.

Het Franse gerecht onderzoekt nu welke rol de verdachten hebben gespeeld bij de dood van het kind.