Franse Gemeenschap moet 1,4 miljard euro lenen KVE

15 juli 2020

06u13

Bron: Belga 3 De Franse Gemeenschap gaat dit jaar op zoek naar 1,4 miljard euro. Dat zegt minister van Begroting van de Federatie-Wallonië Brussel Frédéric Daerden (PS) in L'Echo en De Tijd.

De Franse Gemeenschapsregering, onder meer bevoegd voor Franstalig onderwijs en het cultuurbeleid in Brussel en Wallonië, ziet door de coronacrisis haar tekort dit jaar stijgen van de verwachte 708 miljoen euro naar 1,8 miljard euro. Om dat tekort te financieren moet ze geld ophalen op de financiële markten.

Minister Daerden wijst erop dat de Franse Gemeenschapsregering volledig afhankelijk is van een dotatie van de federale overheid. "In plaats van met 1,3 procent te stijgen daalt die met 10,3 procent", zegt hij. Dat is een verlies van 1 miljard euro.



Geen nieuwe belastingen

De Franse Gemeenschapsregering kan zelf geen nieuwe belastingen innen, stelt Daerden. Omdat besparen op onderwijs en cultuur volgens hem moeilijk is, heeft hij naar eigen zeggen maar één mogelijkheid: geld lenen. Dus gaat de Franse Gemeenschapsregering dit jaar op zoek naar 1,4 miljard euro.

"Geld lenen is geen probleem, maar de intresten moeten onder controle worden gehouden", zegt Daerden. "De Franse Gemeenschapsregering besteedt nu zo'n 2 procent van haar budget - zo'n 200 miljoen euro - aan intresten. Door de crisis stijgt dat naar 3 procent, of 300 miljoen euro. Dat blijft beheersbaar."

Voor de coronacrisis bedroeg de schuld van de Franse Gemeenschapsregering 76 procent van haar budget. Dit jaar zal ze stijgen naar 96,4 procent, tegen het einde van de legislatuur naar 130 procent. "Ik maak me nu geen zorgen over de toename van de schuld", zegt Daer­den, die benadrukt dat de Franse Gemeenschapsregering geen liquiditeitsproblemen heeft.