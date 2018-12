Franse gele hesjes blokkeren opnieuw grenspost van Hensies richting Frankrijk AW

07 december 2018

19u53

Bron: Belga 0 Franse gele hesjes blokkeren sinds 17 uur de grenspost van Hensies op de E19 richting Frankrijk. Dat werd vernomen bij de provincie Henegouwen. Automobilisten die naar Frankrijk willen, kunnen een omleiding volgen.

Vanmorgen vond op dezelfde plaats, net over de Franse grens, ook al een korte protestactie plaats. De Franse politie had de opdracht gekregen om niet in te grijpen, waardoor er files waren vanaf Saint-Ghislain.



Het is niet duidelijk hoe lang de actie in Hensies zal duren. Op de website wegeninfo.be meldt de federale politie dat de acties tot maandag zouden kunnen duren. De politie raadt dan ook af om plaatsen zoals grensposten en brandstofdepots, die mogelijk het doelwit kunnen zijn van acties, te vermijden.

Courcelles

Nog in de provincie Henegouwen hebben gele hesjes zich opnieuw verzameld in de industriezone van Courcelles, waar ze al twee weken actievoeren. Daar houden ze vrachtwagens tegen die de zone willen betreden. De gele hesjes in Courcelles lieten eerder deze week nog weten dat ze willen doorgaan "tot de finish".

Handelsfederatie vraagt streng optreden

Handelsfederatie Comeos vraagt dat de lokale overheden in Henegouwen optreden tegen de blokkades van distributiecentra en winkels in Henegouwen door de ‘gele hesjes’. De situatie loopt er uit de hand, waarschuwt Comeos. “Vrachtwagens met voedingswaren moeten aan de kant en urenlang wachten tot ze mogen doorrijden. Afgelopen nacht is de situatie uit de hand gelopen en zijn chauffeurs bedreigd geweest en ook aangevallen door de manifestanten”, aldus Comeos.

Volgens de federatie treedt de politie niet op. Dominique Michel, CEO van de handelsfederatie, roept op tot kordate actie: “We worden geconfronteerd met een spiraal van geweld. Wat moet er nog gebeuren voor de lokale overheden daadwerkelijk optreden tegen de actievoerders? De chauffeurs kunnen hun werk niet meer doen, ze werden al geïntimideerd maar nu komt er ook geweld aan te pas. Daar moet ingegrepen worden”.

Onder meer Colruyt heeft twee grote distributiecentra in Henegouwen: in Gellingen en Ollignies.