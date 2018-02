Franse drugskoerier crasht op E19 na politieachtervolging kv

05 februari 2018

16u33

Bron: Belga 1 De politie en douane uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 1 februari tot zondag 4 februari 2018 gezamenlijk een internationale actie gehouden tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme. In ons land nam de politie na een achtervolging op de E19 voor 20.000 euro aan drugsgeld en meer dan 2,4 kilogram cocaïne in beslag. Dat meldt de federale politie vandaag.

Volgens de federale politie in ons land was de internationale actie "succesvol". Van de 870 gecontroleerde mensen waren er 89 in het bezit van drugs en zeven van hen waren onder invloed. Veertien mensen werden gerechtelijk aangehouden en vijf voertuigen werden in beslag genomen. In totaal namen 207 politieambtenaren deel aan de acties.

Tijdens deze actie ging de aandacht vooral naar de lowcostbussen die reizigers vervoeren tussen de landen. De politie controleerde ook het grensoverschrijdend openbaar busvervoer.

De controles vonden plaats op de vervoersassen Rotterdam-Roosendaal-Antwerpen-Parijs en Maastricht-Luik-Luxemburg-Metz, zowel langs autosnelwegen en provinciale wegen als op treinen, bussen en in drugspanden. In totaal controleerden de politiediensten in de vier landen honderden voertuigen op de aanwezigheid van verdovende middelen.

Op zondag 4 februari crashte een voertuig met Franse nummerplaat op de E19 ter hoogte van de afrit Meer, na een achtervolging die gestart was in Hazeldonk (Nederland). In het voertuig trof de politie twee zakken met een totale inhoud van 2,425 kilogram marihuana en 7,3 gram hasj aan. De drugs hebben een straatwaarde van 20.000 euro. De bestuurder, een Fransman, werd aangehouden en het voertuig bleek gestolen te zijn.