Franse bestuurder die wegvluchtte na dodelijk ongeval in Oostduinkerke wordt niet uitgeleverd aan ons land

06 maart 2018

11u32

Bron: VRT 0 De 24-jarige Fransman die in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn overleden passagier achterliet en wegvluchtte na een verkeersongeval op de E40 in Oostduinkerke, wordt voorlopig niet aan ons land uitgeleverd. Frankrijk gaat de zaak eerst zelf onderzoeken, meldt de VRT.

Het wrak met de overleden passagiers werd zaterdagochtend aangetroffen in een gracht langs de snelweg ter hoogte van Oostduinkerke. De bestuurder vluchtte na het ongeval naar Frankrijk, maar ging zich in de loop van de dag aangeven bij de politie in Duinkerke. Voorlopig wordt de twintiger niet uitgeleverd aan ons land omdat de Fransen eerst zelf een onderzoek willen voeren. De jongeman is geen onbekende bij het gerecht. Hij werd al dertien keer veroordeeld, onder andere voor diefstal en vluchtmisdrijf. Het parket van Veurne kan de bestuurder nog altijd vervolgen voor de feiten in Oostduinkerke.

