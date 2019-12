Franse algemene staking laat zich voelen tot in België: filterblokkades van gele hesjes in Henegouwen TT AW

05 december 2019

07u33

Bron: Belga, ANP 6 Een grote staking in Frankrijk heeft het weg- en treinverkeer door het hele land grotendeels platgelegd. Gele hesjes hebben vanochtend filterblokkades opgesteld op de E19 ter hoogte van de grenspost in Hensies, in Henegouwen. Vooral in Parijs staan de auto’s stil door de chaos die op de wegen is ontstaan.

De blokkades hinderden rond 6 uur het verkeer in beide richtingen op de E19/A7 richting Parijs en Brussel, aldus de federale politie. Doorgang is moeilijk. In de Franse hoofdstad is er inmiddels ook sprake van grote verkeershinder.

Geannuleerde vluchten

Door de algemene staking in Frankrijk zijn ook acht vluchten van en naar Brussels Airport geannuleerd. Het gaat om vier vluchten van Brussels Airlines van en naar Frankrijk, en vier Ryanair-vluchten van en naar Spanje.

Bij Brussels Airlines zijn vluchten geannuleerd naar Lyon (heen en terug) en Toulouse (heen en terug), zo bevestigt de luchtvaartmaatschappij. “De getroffen klanten zijn al herboekt of kregen een terugbetaling”, luidt het.

Spoorverkeer

De acties bij het Parijse openbaar vervoer zullen tot en met maandag worden voortgezet. Dat is door een grote meerderheid van het personeel beslist.

Op de website van de RATP valt te lezen dat tien metrolijnen in Parijs vandaag gesloten zijn. Bij het busverkeer rijdt ongeveer één op drie.Bij het spoorwegverkeer dreigen de protesten langer aan te houden. “Ik denk dat de beweging de komende dagen blijft duren”, zei Jean-Baptiste Djebbari, staatssecretaris van Transport, aan de Franse nieuwszender BFMTV.

De SNCF kondigde aan dat slechts een op de tien hogesnelheidstreinen zou rijden. Op het regionale net zou de situatie gelijkaardig zijn. Ook het treinverkeer van en naar België is sterk verstoord. Metro’s in de hoofdstad rijden aan een lagere frequentie of helemaal niet. Er zijn ook verschillende betogingen gepland.

Ook het spoorverkeer tussen België en Frankrijk zal getroffen zijn door de acties, zo bleek eerder. Een reeks TGV-, Thalys- en Eurostar-verbindingen wordt geschrapt. En de IC-treinen Bergen-Aulnoye en Namen-Charleroi-Maubeuge (met aansluiting naar Parijs) worden op 5, 6 en 7 december afgeschaft.

Staking tegen pensioenhervorming

In het Franse pensioenstelsel subsidieert de Staat meer dan veertig pensionfondsen die allemaal verschillend zijn georganiseerd. President Emmanuel Macron wil het ingewikkelde stelsel stroomlijnen en hervormen, maar dat stuit op veel verzet.

In totaal zijn er 245 manifestaties gepland tegen de pensioenhervorming, verschillende daarvan zijn van gele hesjes. De vakbonden hadden opgeroepen tot het protest tegen de geplande pensioenhervorming. Ook in scholen, openbare diensten, ziekenhuizen en bij justitie wordt het werk neergelegd. De pensioenhervorming maakt komaf met het grote aantal afzonderlijke systemen voor bepaalde beroepsgroepen. Werknemers zullen ook langer moeten werken.