Frans koppel eist 700.000 euro van Belgisch bedrijf UCB Pharma wegens gehandicapte zoon

kv

16 april 2019

19u22

Bron: Belga

0

De arrondissementsrechtbank van Nanterre, in de regio Parijs, heeft zich vandaag gebogen over een eis om een schadevergoeding van 696.000 euro van het Belgische farmaciebedrijf UCB Pharma. Een Frans koppel wil dat bedrag ter compensatie van hun financieel verlies en menselijk leed, omdat hun zoon Julien meervoudig gehandicapt is nadat hij in de baarmoeder werd blootgesteld aan Distilbene van UCB Pharma.