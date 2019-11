Frans bedrijf Effia neemt Belgische MyPark-parkings over AW

05 november 2019

13u05

Bron: Belga 1 Effia, gespecialiseerd op gebied van parkeren in Frankrijk en België, neemt 22 MyPark-parkings over in België. Het filiaal van Keolis voegt zo 12.500 parkeerplaatsen toe aan zijn portefeuille en wordt de op drie na grootste speler in de Belgische parkeermarkt, zegt algemeen directeur van Effia Fabrice Lepoutre in een persbericht.

MyPark werd in 1975 opgericht en is gevestigd in Luik. Vandaag is het bedrijf actief in Antwerpen, Brussel, Luik, Leuven, Louvain-la-Neuve en Namen. De aandeelhouderfamilies Bailly en Wolf hadden meer dan een jaar geleden beslist om MyPark te verkopen.

De overname zou tegen eind november rond zijn. Tegen dan zal Effia meer dan 32.000 parkeerplaatsen beheren, waarvan meer dan 8.000 op wegen in 30 Vlaamse, Waalse en Brusselse steden.

De 63 werknemers van MyPark mogen aan het werk blijven. Effia telt duizend werknemers en beschikt over 500 parkings en 258.000 plaatsen in 190 steden in Frankrijk en België.