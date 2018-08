Frankrijk draagt verdachte verijdelde aanslag over aan België Redactie

01 augustus 2018

20u53

Bron: Belga 0 De verdachte die eind juni in Frankrijk werd opgepakt in het onderzoek naar de verijdelde aanslag op een bijeenkomst van de Iraanse oppositie in Parijs, is overgedragen aan België. Dat is vernomen uit Franse bronnen.

Merhad A., een 54-jarige man van Iraanse afkomst, is op 20 juli overgedragen aan het Belgische gerecht, dat belast is met het onderzoek, in samenwerking met Frankrijk en Duitsland. Volgens het Europese aanhoudingsbevel dat België op 3 juli tegen hem had uitgevaardigd, wordt hij verdacht van "poging tot terroristische moord" en "voorbereiding van een aanslag".

Merhad A. werd op 30 juni opgepakt, de dag van de meeting van de Iraanse volksmoedjahedien in Villepinte, waaraan twee prominenten uit de entourage van president Donald Trump deelnamen, Newt Gingrich, ex-voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, en Rudy Giuliani, ex-burgemeester van New York.

Dezelfde dag werd een Belgisch paar van Iraanse afkomst in Brussel aangehouden met 500 gram TATP in hun auto, een erg instabiel explosief. Een Iraanse diplomaat die het paar contacteerde, werd in Duitsland opgepakt.