Frankrijk belooft miljarden als België Rafale-gevechtsvliegtuigen koopt TK

06u36

Bron: Belga 4 AFP Kiest België voor het Franse gevechtsvliegtuig Rafale, dan kan "de hele industrie in het noorden en het zuiden van het land" rekenen op economische compensaties voor 4 miljard euro. Dat zegt de Franse minister van Defensie, Florence Parly, in een opiniebijdrage in De Tijd en Le Soir.

Het gelobby rond de geplande aankoop van 34 gevechtsvliegtuigen voor 3,5 miljard euro, ter vervanging van de Belgische F-16's, draait op volle toeren. Ook Parijs zet alles op alles om de Rafale-jets nog mee in de wedstrijd te brengen. "Geen enkel obstakel of juridisch risico belet België om gesprekken aan te knopen over een samenwerking met Frankrijk", schrijft Parly.

Daarmee anticipeert de minister op de juridische adviezen die premier Charles Michel (MR) heeft gevraagd om de Rafale alsnog in de race te brengen voor de F-16-opvolging. Michels demarche deed de wenkbrauwen fronsen in regeringskringen omdat minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) op basis van juridisch advies had laten verstaan dat de Fransen hun offerte niet conform de regels hadden ingediend.

Geen klassieke procedure

Parly wuift de juridische obstakels weg. Ze benadrukt in haar opiniebijdrage dat ons land geen klassieke aanbestedingsprocedure had gelanceerd, maar aan de landen van de kandidaat-leveranciers gevraagd had voorstellen te doen. De regering-Michel koos voor die procedure omdat ze zo nog "economische compensaties" kan vragen.

Naast het Franse voorstel zijn twee officiële offertes voor een F-16-opvolger ingediend. Het gaat om de Amerikaanse F-35 en de Brits-Italiaans-Duitse Eurofighter.