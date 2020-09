Exclusief voor abonnees

Frank Robben, IT-baas van het contactonderzoek: “We hebben oneerlijke kritiek gekregen”

Yannick Verberckmoes

08 september 2020

De Morgen

Een nieuwe databank moet alle kinderziektes uit het contactonderzoek halen. Frank Robben (59), die als grote ICT-baas van de federale overheid tijdens de coronacrisis onder vuur kwam te liggen, is de man die het project overziet. “Wij kunnen IT-systemen bouwen. Maar als de gezondheidsexperts twijfelen over hoe dat in elkaar moet zitten, dan schiet het niet op.”