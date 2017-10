Francken zet in op gecontroleerde arbeidsmigratie: "Migratie is ook een positief verhaal" 08u03

Bron: Belga 0 Photo News Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil volgend jaar extra inzetten op actieve arbeids- en studentenmigratie. "Migratie is ook een positief verhaal", zegt Francken in De Standaard.

"We moeten volop inzetten op het verder ontsluiten van onze arbeidsmarkt voor zowel hooggeschoolde derdelanders als derdelanders met technische profielen voor knelpuntberoepen in ons land", schrijft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in zijn beleidsplan voor 2018.

Evenwicht tussen passieve en actieve migratie

Hij heeft altijd gepleit voor een evenwicht tussen passieve en actieve migratie. "En ik heb ook altijd hard gewerkt aan die actieve migratie, maar nu is er de politieke ruimte om erover te praten", zegt Francken. Nu de asielcrisis onder controle is en het terugkeerbeleid op punt staat, wil hij tot actie overgaan.

De immigratie van de juiste profielen kan "een aanzienlijke verlichting betekenen van het nijpende tekort aan arbeid in verschillende sectoren". Hij geeft aan dat ons land vorig jaar 4.272 legale arbeidsmigranten verwelkomde: "Een schim van het aantal niet-ingevulde vacatures".

Francken wil ook studenten uit een derde land, die hier afstuderen, de mogelijkheid bieden verlengd in ons land te blijven. "Zo kan ons land de economische vruchten plukken van de investering in het onderwijs van derdelanders."