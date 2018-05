Francken wil weer "proper" Noordstation. "Lukt dat niet, dan zullen we repressief optreden" Rob Van herck Dirk Van den Bogaert

08 mei 2018

13u50

Bron: VTM NIEUWS 5 Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil hard optreden tegen de 300 transmigranten die nog steeds in en rond het Noordstation kamperen. Gisteren bereikte minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) met de betrokken politiediensten een akkoord om tegen morgen een oplossing te vinden. "Lukt dat niet, dan volgen er acties en zullen we repressief optreden", zegt Francken.

"We moeten ervoor zorgen dat het station terug proper en netjes is. Ik zal het woord opkuisen niet gebruiken, want dan ontstaat er hetze. Maar de problemen moeten bij de kern worden aangepakt en er moet repressief worden opgetreden", legt Francken uit.

Maar voor Francken zal overgaan tot acties, hebben de federale politie, de politie Brussel Noord en de politie Brussel Hoofdstad Elsene van Jambon (N-VA) tot morgen de tijd gekregen om zelf met een oplossing te komen.

Ik ga niet iedereen kunnen opsluiten, maar ik ga er maximaal opsluiten Theo Francken (N-VA)

Vrijhaven

Lukt dat niet dan wil Francken de transmigranten oppakken en opsluiten. "Ik ga niet iedereen kunnen opsluiten, maar ik ga er maximaal opsluiten. Je moet repressief optreden om duidelijk te maken dat Brussel en het Noordstation geen vrijhavens zijn", sluit Francken fors af.