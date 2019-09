Francken wil “serieus intellectueel gesprek” met PS voor vorming regering, maar wat met confederalisme? TT

23 september 2019

08u10

Bron: Belga, Radio 1 64 Voor N-VA-boegbeeld Theo Francken is een federale regering met de PS een mogelijkheid. Maar de puzzel voor confederalisme, die “ligt er niet”. “Je moet spelen met de kaarten die je gekregen hebt”, gaf hij vanmorgen toe op Radio 1.

Het confederalisme is voor de N-VA al maanden een voorwaarde om met de PS te spreken over een federale regering. Maar vanmorgen liet Francken de deur op een kier. Hij pleitte voor “een stevige intellectuele oefening met de PS”. “De puzzel ligt heel complex. We hebben geen tweederdemeerderheid met de PS. De extreme partijen zijn groter geworden, maar spelen eigenlijk niet mee.”

Het praktische gevolg daarvan is dat confederalisme veel moeilijker is geworden, aldus Francken. “Je kan dat betreuren, maar je moet met de kaarten spelen die je gekregen hebt.” Vandaar de “stevige intellectuele oefening”. Tegelijkertijd leek Francken zich nu al in te dekken: als eventuele gesprekken met de PS mislukken, zal het niet aan N-VA gelegen hebben: “Als het lukt en we kunnen landen, is dat goed. Maar als dat niet lukt, dan moeten we de kiezer in de ogen kunnen kijken en kunnen tonen dat we hard hebben gewerkt om het te proberen.”

Francken pleitte, net zoals vorige week zijn toespraak voor de Brusselse zakenclub Cercle de Lorraine, voor een nieuw 'sociaal contract’, met bijvoorbeeld een minimumpensioen van 1.500 euro, een eis van de linkse partijen. Maar dan wel gekoppeld aan een strenger migratiebeleid. “We moeten sleutelen aan de toegang die mensen krijgen tot het grondgebied. Maar eens ze die toegang hebben, hebben ze ook wel recht op een basiscomfort. Die vraag kan je niet negeren, zeker als je met PS en sp.a rond de tafel zit.”

Begrotingsevenwicht pas “op einde legislatuur”

Over de Vlaamse formatie zei Francken dat de nieuwe regering de ambitie moet hebben om haar legislatuur af te sluiten met een begroting in evenwicht. De gesprekken met CD&V en Open Vld lopen nog, zodat het Vlaams Parlement straks geopend wordt zonder de traditionele Septemberverklaring van de minister-president.

De onderhandelingen voor de vorming van een Vlaamse regering met N-VA, CD&V en Open Vld, geleid door Jan Jambon, zijn nog volop bezig, zei Francken. "We proberen de laatste knopen door te hakken."

Afgelopen weekend hadden de onderhandelaars het een eerste keer over de begroting. Francken wilde daar niet over uitweiden, maar liet wel ontsnappen dat "een evenwicht tegen het einde van de legislatuur het doel is".

Francken zei niet hoe de verschillende beleidskeuzes en de bijbehorende budgettaire inspanningen "in elkaar gepuzzeld" gaan worden. Hij vermeldde wel de mobiliteitswerken in Antwerpen en de heraanleg van de ring rond Brussel. "Je moet al die zaken in balans krijgen", klonk het.