Francken wil één dienst die alle vreemdelingen kan registreren

20 juni 2018

Bron: Belga 0 Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) lanceert de piste om elke registratie van vreemdelingen te laten gebeuren door één bevoegde dienst. Hij wil op die manier de registratie van niet-begeleide minderjarigen (NMBV's) in ons land verbeteren. Dat heeft staatssecretaris Francken vandaag in de Kamer verklaard.

Francken kreeg in de commissie Binnenlandse Zaken nog verschillende vragen voorgeschoteld over het meisje Mawda, dat enkele weken geleden als gevolg van een politiekogel overleed in een bestelwagen met vluchtelingen. Daarbij polsten Benoît Hellings (Ecolo) en Monica De Coninck (sp.a) naar wie details uit het dossier van de ouders heeft gelekt naar de pers en naar N-VA-voorzitter Bart De Wever. "Het kwam niet van mij", stelde Francken.

Registratie

Hij legde ook de procedure uit die moet worden gehanteerd bij de registratie van vreemdelingen, en meer bepaald van niet-begeleide minderjarigen. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is bevoegd voor de meerderjarigen, maar voor de NMBV's is dat de Dienst Voogdij, die afhangt van de FOD Justitie. De staatssecretaris merkte op dat de permanentie van de Dienst Voogij moeilijk bereikbaar is in de daluren, terwijl de permanentie van de DVZ dat wel is. "Op het terrein is dus enkel de permanentie van de DVZ bekend die wel 24/24 en 7/7 operationeel is", luidde het.

"Opdat een betere registratie van NBMV's in ons land zou kunnen plaatsvinden, moeten we inderdaad eens nadenken of het niet beter zou zijn als de identificatie van alle vreemdelingen onder één bevoegde dienst zou ressorteren", stelde Francken. "Het feit dat de identificatie van zelfverklaarde NBMV's een bevoegdheid is van de Dienst Voogdij, maar dat de Dienst Voogdij vandaag hiervoor volledig een beroep moet doen op de DVZ, bemoeilijkt de efficiëntie en is uiteindelijk nefast voor een optimalere bescherming van alle NMBV's."

De Coninck drong er op aan dat de voltallige regering een tandje bijsteekt rond de registratie van de NBMV's. "Er glippen er nog te veel door de mazen van het net, die niet beschermd worden en het slachtoffer worden van misbruik". De sp.a'ster citeerde daarbij orgaanhandel. Daarom wil ze dat ook de minister van Volksgezondheid wordt betrokken.