Francken wil dat boerka en nikab in heel Europa verboden worden FT

20u47 37 ANP Bezoekers van de Tweede Kamer in Nederland gekleed in een nikab, voor aanvang van het debat over gezichtsbedekkende kleding. Bij onze noorderburen geldt een beperkt boerkaverbod. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) pleit voor een Europees boerka- en nikabverbod. Hij verwijst daarvoor naar de Deense vrouw in nikab die in september de toegang tot ons land werd ontzegd omdat ze haar gezicht niet wilde tonen op de luchthaven van Zaventem.

Een vrouw met Deense nationaliteit komende van Tunesië mocht in september ons land niet binnen omdat ze een nikab droeg. De moslima was onderweg naar Kopenhagen en moest in ons land een Schengengrenscontrole ondergaan. Nadat ze in Tunesië weigerde haar gezicht kenbaar te maken, weigerde ze dat op de luchthaven van Zaventem opnieuw. De vrouw werd teruggestuurd. Het dragen van een boerka of nikab in ons land is sinds 1 juni 2011 verboden.



Francken nam contact op met zijn Deense collega, Inger Stojberg. Dat leidde ertoe dat ook Denemarken het besluit nam een volledig boerka- en nikabverbod in te voeren. En dat vindt hij een goede zaak. Meer nog: "Er zou een Europees boerka- en nikabverbod moeten komen", zegt hij in een post op Facebook. "Die gewaden passen niet in Europa. Dat is tegen ons. Het wordt gebruikt als verzet tegen het Westen. Waarom tolereren we dat allemaal?"



Frankrijk was in 2011 het eerste Europese land met een echt boerkaverbod. Groot-Brittannië heeft geen boerkaverbod. Ook in Spanje is sinds 2010 op sommige plaatsen een gedeeltelijk boerkaverbod van kracht. In Zwitserland wordt nog publiekelijk gestemd over een boerkaverbod.

Theo Francken Herinnert u zich de Deense boerkavrouw aan onze grens in Zaventem van enkele weken terug? We hebben ze niet binnen gelaten en terug naar Egypte gestuurd. Ik heb het toen besproken met mijn Deense...

Lees ook: Zwitsers beslissen per referendum over een boerkaverbod