Francken wil afgewezen asielzoekers uit veilige landen sneller weg Redactie

12 juni 2018

19u29

Bron: Belga 7 Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil dat afgewezen asielzoekers uit veilige landen van herkomst sneller teruggestuurd kunnen worden. "In Zweden is een beroepsprocedure tegen een negatieve beslissing voor mensen uit veilige landen niet opschortend. De verwijdering wordt er meteen uitgevoerd".

Francken is deze week in Georgië om mensen er af te raden asiel bij ons aan te vragen. In ons land is het aantal asielzoekers uit Georgië de jongste tijd sterk gestegen. Ze maken echter nauwelijks kans op asiel, omdat België hun thuisland op de lijst met veilige herkomstlanden plaatste. Veilige herkomstlanden zijn landen zonder gewapende conflicten of mensenrechtenschendingen.

Asielzoekers uit die landen moeten bijkomende elementen kunnen voorleggen waaruit blijkt dat hun land van herkomst voor hen niet veilig is. Naast Georgië staan ook Albanië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Kosovo, Montenegro, Servië en India op de lijst.

Meteen uitvoerbaar

Francken wil nu dat burgers uit die veilige landen wiens asielaanvraag is afgewezen sneller kunnen worden teruggestuurd. Wie zijn asielaanvraag afgewezen ziet, kan beroep aantekenen. Uitgeprocedeerde asielzoekers die opgesloten zijn om teruggestuurd te worden, kunnen in het gesloten centrum een nieuwe asielaanvraag indienen. "Volgens de Belgische wet is de verwijdering pas uitvoerbaar nadat een tweede asielaanvraag, die hij of zij indiende in een gesloten centrum, werd afgewezen". In de praktijk betekent dit dat een asielzoeker pas na vijf negatieve beslissingen geen middelen meer heeft om zich tegen een gedwongen terugkeer te verzetten.

"In Zweden, een EU-land met een groenlinkse regering, kunnen asielzoekers wel nog in beroep gaan, maar dat beroep werkt niet opschortend en de verwijdering is meteen uitvoerbaar". Francken wil nagaan of een gelijkaardig systeem bij ons mogelijk is.