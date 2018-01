Francken waarschuwt voor "veldslag op snelwegparkings" nadat politie door veertig migranten wordt aangevallen langs E40 TT

19 januari 2018

08u56

Bron: Radio 1, Belga 8287 De federale wegpolitie is vannacht door een veertigtal transmigranten aangevallen op de snelwegparking van Groot-Bijgaarden. Zes agenten werden bij een controle-actie omsingeld en zagen geen andere optie dan een waarschuwingsschot te lossen om de zaak te kalmeren. Twee agenten raakten gewond, zestien gearresteerden zijn overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) waarschuwt ondertussen voor "een veldslag op onze snelwegparkings".

Politiewoordvoerder Peter De Waele zegt op op Radio 1 dat er vannacht op de snelwegparking langs de E40 in Groot-Bijgaarden een controle plaatsvond van transitmigranten die in vrachtwagens proberen in te breken richting Groot-Brittannië.

"De laatste tijd tonen die mensen zich vaak ook agressief tegen de vrachtwagenchauffeurs", zegt De Waele. "Daarom patrouilleerde gisterennacht een team van zes inspecteurs in burger. Rond 02.00 uur betrapten zij een vijftal personen die in een vrachtwagen probeerden in te breken. Toen onze mensen zich identificeerden als politieagenten, gingen ze op de loop. De inspecteurs onderzochten vervolgens het voertuig, om na te kijken of er zich niet al mensen in hadden verstopt, toen ze vanuit de bosrand plots aangevallen werden door een vijftiental personen die gewapend waren met grote stokken."

Waarschuwingsschot

De agenten trokken zelf hun wapenstok, maar werden daarna door steeds meer migranten omsingeld die uit de struiken kwamen. Uiteindelijk werd de politie geconfronteerd met meer dan veertig migranten. Eén agent zag zich genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen "om de zaak te kalmeren". Daarop bedaarden de gemoederen eerst en trok de groep aanvallers zich terug in de bosrand. Van daaruit bleven ze de politie uitdagen. Met versterking van de federale reserve zijn er dan nog een 16-tal personen opgepakt, die beweren dat ze afkomstig zijn uit Eritrea, Ethiopië en Soedan.

Volgens De Waele raakten bij de actie twee agenten lichtgewond. Niemand van de opgepakte personen werd ter beschikking gesteld van het parket. De zestien arrestanten zijn allemaal overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken, zo meldt het parket Halle-Vilvoorde. "De personen die slagen hadden uitgedeeld, zaten niet bij de personen die werden opgepakt", klinkt het.

"Zeer zorgwekkende trend"

De politie maakt zich steeds meer zorgen om de toenemende agressie tegen agenten bij controle-acties op snelwegparkings, zegt De Waele nog. "Een agent trekt zijn wapen en schiet niet zomaar, dat is het einde van het kunnen onderhandelen zonder het gebruik van een vuurwapen. Dat gebeurt totaal niet lichtzinnig en enkel in uiterste nood."

"Toen een patrouille van de federale wegpolitie in Antwerpen een tweetal weken geleden een bestelbusje vol transmigranten tegenhield, keerden die mensen zich ook al tegen de inspecteurs, die toen met twee waren. Het is duidelijk dat die mensen zeer gefrustreerd zijn als hun overtocht naar Groot-Brittannië mislukt of dreigt te mislukken, zeker als ze daar grote sommen geld voor betaald hebben aan mensensmokkelaars. We gaan bekijken hoe we hierop kunnen reageren maar we kunnen niet permanent met grote patrouilles op de baan zijn."

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zegt dat "geweld tegen politiemensen en vrachtwagenchauffeurs streng aangepakt zal worden". "Politie en gerecht treden ook streng op tegen illegale migratie en mensensmokkel."

"Riskeren veldslag op onze parkings"

Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken toont zich verbolgen. "We moeten acties blijven voeren en illegalen blijven terugsturen, zoniet zal er een echte veldslag op onze snelwegparkings ontstaan", reageert de N-VA'er in een Facebookbericht.

Volgens Francken gaat het om dezelfde illegale migranten die overdag rondhangen in de buurt van Brussel-Noord. "Overdag in en rond het Noordstation/Maximiliaanpark, 's nachts in een rond onze snelwegparkings op zoek naar een truck om in te klimmen", zegt hij.

De staatssecretaris benadrukt dat er ook aan de vrachtwagenchauffeurs moet worden gedacht. "Dit zijn vaak ook 'migranten', maar dan wel hardwerkende, legale arbeidsmigranten. Daar hoor ik de linkse oppositie en vakbonden NOOIT over. Maar betogen voor mijn ontslag, dat kunnen ze als de beste", sneert hij.

De oplossing volgens Francken? Blijven "acties voeren en illegalen terugsturen. Anders zal er een echte veldslag op onze snelwegparkings ontstaan".