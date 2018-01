Francken vraagt standpunten over migratie. Hier zijn ze Redactie

25 januari 2018

00u00 0 Ook staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken daagde de oppositie gisteren uit, in zijn geval met enkele "vragen aan links" op Twitter. Los van het politieke spel: wat ís nu het standpunt van de andere Vlaamse partijen over de heikele migratiekwesties die de N-VA'er aanhaalt? Wij legden twee van zijn vragen aan hen voor.

Moet ons land op het vlak van migratie samenwerken met dictatoriale regimes, om migranten te kunnen terugsturen?

N-VA: ja

CD&V: ja

Wie mensen wil laten terugkeren, moet samenwerken met de landen ter plekke en dus ook met minder democratische regimes. Maar we moeten altijd verifiëren dat er geen risico is op foltering.

Open Vld: ja

Maar we moeten het geval per geval bekijken, en alleen als de mensenrechten en procedures worden gerespecteerd.

Groen: ja

Want je kan niet anders dan samenwerken voor de benodigde reispapieren. Maar we sturen geen mensen terug die risico lopen op foltering en nodigen geen geheim agenten uit.

Sp.a: ja

Maar samenwerken kan alleen als de veiligheid van de vluchtelingen 100 procent gegarandeerd is.

Vlaams Belang: ja

Anders krijg je een aanzuigeffect van migranten uit die regio's.

Pvda: nee

Niemand vlucht voor zijn plezier. We sturen mensen niet terug, en zeker niet naar landen als Soedan, waar ze gefolterd worden.

Moet ons land opvang voorzien voor transitmigranten die geen asiel willen aanvragen?

N-VA: nee

CD&V: nee

We moeten mensen heel goed informeren, maar wie pertinent weigert asiel aan te vragen, moet terugkeren. In geval van nood, bijvoorbeeld winterweer, kunnen deze mensen terecht in de daklozenopvang.

Open Vld: nee

Tenzij bij extreem winterweer en in het kader van terugkeer. Iedereen heeft wel altijd recht op dringende medische hulp en kinderen op onderwijs.

Groen: ja

Dat zorgt ervoor dat vluchtelingen niet rondzwerven en geeft de kans om hen te informeren over hun rechten. Wie dan nog altijd geen asiel wil aanvragen, moet terug.

Sp.a: nee

We zorgen wel voor tijdelijke voorzieningen voor basisnoden, dat is een mensenrecht.

Vlaams Belang: nee

Dat zou zorgen voor een aanzuigeffect. Als ze opvang willen, hebben ze de kans om asiel aan te vragen.

Pvda: ja

Zodat we hun rechten beter kunnen uitleggen en ze mogelijk wél asiel zullen aanvragen. Voor wie naar familie in het Verenigd Koninkrijk wil, moet ons land onderhandelen met de Britten.