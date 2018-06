Francken verdedigt zich tegen Raad van Europa over opsluiting kinderen in gesloten centra: "Slechts korte periode in aangepaste omgeving" IB

14 juni 2018

07u08

Bron: Belga 6 Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft Dunja Mijatovic, de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, van repliek gediend over zijn plannen om illegale migrantengezinnen met kinderen in gesloten wooneenheden onder te brengen. Dat laat hij vandaag weten via Twitter.

Mijatovic liet zich in een brief aan Francken kritisch uit over de plannen van de regering om families met kinderen die illegaal in ons land zijn, onder te brengen in wooneenheden binnen het gesloten terugkeercentrum 127bis in Steenokkerzeel, zij het enkel als laatste uitweg en voor korte duur. "Kinderen mogen nooit opgesloten worden wegens hun migratiestatus, of die van hun ouders", klaagde de mensenrechtencommissaris aan. Ze wees er ook op dat de regeling ingaat tegen het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. De brief werd verstuurd op 5 juni.

Dear Commissioner @Dunja_Mijatovic a reply to your letter was sent yesterday. pic.twitter.com/CnZcNprDjg Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Francken stuurde gisteren zijn antwoord naar Mijatovic, zo laat de staatssecretaris deze ochtend weten op Twitter. Daarin bevestigt hij dat de betrokken wooneenheden in de zomer van 2018 in gebruik zullen worden genomen. "Deze eenheden zijn bestemd om families onder te brengen die illegaal op het Belgische grondgebied verblijven en manifest weigeren om terug te keren naar hun land van herkomst, en slechts nadat alle binnenlandse procedures zijn uitgeput", schrijft hij.

De plaatsing van families in de wooneenheden komt er pas aan het einde van een "uitgebreid watervalsysteem" met "een hele reeks aan alternatieven", klinkt het.

"Altijd rekening gehouden met belangen van het kind"

Daarnaast hamert Francken erop dat families met kinderen onder de Belgische wetgeving bovendien alleen "voor een korte periode en in een omgeving aangepast aan hun noden" kunnen worden vastgehouden. "Bij het nemen van een dergelijke beslissing wordt altijd rekening gehouden met de belangen van het kind", zegt de N-VA'er. Hij benadrukt dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens niet gekant is tegen de detentie van kinderen als de maatregel conform het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gebeurt.

Tot slot wijst de staatssecretaris erop dat ook "andere lidstaten van de EU families met kinderen die illegaal in het land verblijven, van hun vrijheid beroven".