Francken: "Veel vluchtelingen wachten op een job. Extra economische migratie? Slecht idee"

27 september 2018

18u22

Bron: Belga 4 Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft vandaag in Evere een bedrijf bezocht dat niet alleen mensen van zestig verschillende nationaliteiten in dienst heeft, maar ook nog eens negentien vluchtelingen tewerkstelt. Tijdens het bezoek zei Francken dat hij het voorstel van Agoria en VOKA West-Vlaanderen voor economische migratie niet ziet zitten: "We gaan geen laaggeschoolde niet-Europeanen binnenhalen, als we zoveel vluchtelingen hebben die wachten op een jobaanbod".

Iris Group is een bedrijf dat zich specialiseert in het onderhoud en schoonmaken van hoogspanningsmasten. Francken bejubelt de aanpak van de onderneming: "Dit is een prachtig voorbeeld van hoe een bedrijf aan de slag is gegaan met erkende vluchtelingen voor knelpuntberoepen en fantastische resultaten boekt. Bedrijven zoeken werkvolk, zij moeten kijken wat er mogelijk is met onze vluchtelingen."

Tekort van 600.000 arbeidskrachten in 2030

Agoria voorspelde onlangs een tekort van 600.000 arbeidskrachten in 2030. Vanaf 2021 zullen er immers meer jobs zijn dan het aantal beschikbare mensen op de arbeidsmarkt.



De technologiefederatie en ook VOKA West-Vlaanderen pleitten voor "slimme migratie" als een van de oplossingen. "We zullen actief mensen moeten zoeken in het buitenland voor specifieke jobs met veel vacatures, in sectoren als gezondheidszorg en ICT", klonk het. "We zullen die mensen hoogstwaarschijnlijk niet vinden in Europa, want daar kampen ze met dezelfde uitdagingen als wij. We zullen verder moeten kijken." De federatie ziet zo de mogelijkheid om tegen 2030 29.000 vacatures te vullen.

Een nieuw migratiekanaal openen, is geen goed idee. Er zijn heel veel vluchtelingen die aangesproken kunnen worden om te werken Theo Francken

"Geen goed voorstel" vindt Francken. "Een nieuw migratiekanaal openen, is geen goed idee. Er zijn heel veel vluchtelingen die aangesproken kunnen worden om te werken. Er zijn zeer veel mogelijkheden."

Succesverhaal

Bij Iris Group in Evere erkennen ze die mogelijkheden. Het is uit pure noodzaak dat ze momenteel met bijna twintig erkende vluchtelingen uit Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran, Nepal, Egypte, ... werken. CEO Patrick Janssens-Van der Maelen: "We hebben die mensen echt nodig. Onze vacatures geraken anders niet ingevuld."

Lotte Clijsters, HR business partner bij Iris Group, spreekt van een "absoluut succesverhaal". "Dit hadden we nooit durven dromen", vertelt ze aan staatssecretaris Francken en de aanwezige pers. "We zien bij die vluchtelingen een enorme motivatie om te werken en een enorme wil om zich te integreren. Dat zij hier aan de slag zijn is essentieel voor ons bedrijf, maar ook voor die jongens zelf en voor de samenleving."