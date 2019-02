Francken: “Vanwaar komt die 87 miljoen euro van De Block?” Rob Van herck ADN

17 februari 2019

Theo Francken (N-VA) stelt zich vragen bij het actieplan van staatssecretaris Maggie De Block (Open Vld) om het asielprobleem opnieuw onder ­controle te krijgen. Dat zegt hij in de studio van VTM Nieuws. "Vanwaar komt het budget voor dat actieplan? Er is geen begroting gestemd en ineens tovert ze 87 miljoen euro uit haar hoed."

In het actieplan voor migratie belooft De Block extra opvangplaatsen, snellere procedures, ontradingscampagnes en een efficiëntere terugkeer. Daarvoor telt ze 87 miljoen euro uit.

“Natuurlijk moet ze nu extra budget hebben en komt ze niet toe. Maar bijna 90 miljoen euro, dat zijn immense budgetten”, zegt Francken. “Ontrading, geen probleem. Snellere procedures, geen probleem. Terugkeer, alsjeblieft. Hoe meer, hoe liever. Maar die extra opvang, iedereen maar binnen laten, daar ben ik het helemaal niet mee eens.”



Waarom Francken juist een probleem maakt van dat extra budget? “Vanwaar komt dat? De regering is gevallen. We zitten in een regering van lopende zaken. Mevrouw De Block is een ontslagnemende minister, er is geen begroting gestemd. En nu tovert ze ineens 87 miljoen euro uit haar hoed. Ze is daar niet mee naar het parlement geweest. Nu mevrouw De Block het twee maanden heeft overgenomen, zet ze de asielpoorten wagenwijd open én tovert ze 87 miljoen euro uit haar hoed. Ik heb hier heel veel vragen bij en ik zal dit verder uitzoeken”, aldus een forse Francken.

Maggie De Block zegt aan VTM Nieuws dat ze toestemming heeft van de minister van Begroting en van de regering, en dat ze dus recht in haar schoenen staat.

VLD deed 4,5j moeilijk over asielbudget, nu lijkt het geld wel uit de lucht te vallen. Ze vergeten blijkbaar dat ze in lopende zaken zitten en totaal geen parlementaire meerderheid meer hebben om dergelijke extra miljoenenuitgaven te doen zonder parlementaire rugdekking. Theo Francken(@ FranckenTheo) link