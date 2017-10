Francken vangt bot: Soedanezen mogen voorlopig niet uitgewezen worden FT

De meeste Soedanese asielzoekers willen geen asiel aanvragen en dus verblijven ze illegaal in België. Theo Francken (N-VA) wil ze daarom uitwijzen. Enkele Soedanezen die verblijven in het gesloten centrum van Vottem, mogen voorlopig niet naar hun land teruggestuurd worden. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vangt dus bot: de rechter in Luik heeft zijn derdenverzet verworpen. Hij tekent beroep aan.

De rechtbank verbood vorige week al de uitwijzing van zesentwintig Soedanezen. Zij werden in september allemaal opgepakt in het Brusselse Maximiliaanpark en in het gesloten centrum van Vottem geplaatst. Ambtenaren, overgekomen vanuit Soedan, hielpen met de identificatie en dat leidde tot heel wat protest.



Omdat de meeste Soedanezen geen asiel willen óf kunnen aanvragen in ons land, verblijven ze hier illegaal. Daarom hoopte Francken ze het land uit te kunnen zetten. Meestal worden ze uitgewezen naar een andere Europese lidstaat, maar wanneer ze daar geen dossier hebben lopen, kan dat niet. Het thuisland is volgens Francken dan de enige oplossing.



Via Twitter heeft de staatssecretaris al laten weten in beroep te gaan.

We gaan verder in beroep tegen de beslissing van de rechtbank eerste aanleg van Luik. Theo Francken(@ FranckenTheo)