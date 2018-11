Francken vaart uit tegen Gentse “linkse" Sinterklaas met blanke Piet en zonder kruis op mijter: “Politiek-correcte Weg met ons!-santenboetiek” Sint in Antwerpen heeft ook enkel nog roetpieten en evenmin kruis op mijter TT

06 november 2018

13u46 255 “In de linkste stad van Vlaanderen Gent: geen kruis op Sint’s mijter, een blanke Piet met 1 zwarte vlek en geen paard maar een tandem. Of hoe je met je stem voor meer groen en aandacht voor milieu ook de hele politiek-correcte Weg met ons!-santenboetiek erbij krijgt.” Op die manier haalt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken uit naar een promobeeld van de Gentse intocht van de Sint over enkele weken.

Francken maakt zich op Twitter bijzonder boos op de promopost uit Gent, waarin de intocht van de Sint op 18 november wordt aangekondigd. Te zien is een Sinterklaasfiguurtje op een tandem met een rode mijter en een Piet met een zwarte vlek op zijn wang. Dat er geen kruis op de mijter staat, Piet blank is en de Sint niet te paard, maar op een tandem komt, gaat er bij hem dan ook niet in.

In de linkste stad van Vlaanderen Gent: geen kruis op Sint’s mijter, een blanke Piet met 1 zwarte vlek en geen paard maar een tandem.



Of hoe je met je stem voor meer groen en aandacht voor milieu ook de hele politiek-correcte Weg met ons!-santenboetiek erbij krijgt. 👎 pic.twitter.com/zNCrstqS1e Theo Francken(@ FranckenTheo) link

“Onze tradities moeten precies kapot”

In een volgende post zegt de staatssecretaris dat “vanuit bepaalde cultuurmarxistische en anti-katholieke hoek al onze tradities precies kapot moeten”, gevolgd door een oproep om zijn post te delen, gericht aan al wie ook vindt dat “van onze Sinterklaas” afgebleven moet worden. Ook op Facebook postte Francken een bericht over het beeld, dat al meer dan 1.100 keer werd gedeeld.

Gents schepen van cultuur Annelies Storms (sp.a) vindt de reactie van Francken beneden alle peil: “We gaan niet meedoen aan politiek opbod rond die affiche”, zegt ze. “In 2015 al hebben we de richtlijnen van Ketnet gevolgd om over te schakelen naar ‘roetpieten’ in plaats van ‘zwarte pieten’. Daar is nooit ook maar één opmerking over gekomen. Daar is geen commotie over ontstaan in de gemeenteraad of daarbuiten. De komst van Sint moet een feest zijn voor kinderen, geen politiek twistpunt.”



Antwerpen

Ook krijgt Francken ook heel wat tegenwind op sociale media. Veel gebruikers wijzen er op dat de Sint bij zijn jaarlijkse intocht en ontvangst door de burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever (N-VA), evenmin te paard is en evenmin een kruis op zijn mijter heeft staan. Bovendien hebben de Pieten er, net als in Gent en veel andere steden, al jaren enkel nog roetvegen op hun gezicht en zijn ze niet meer volledig zwart.

“En zijn jullie niet tegen religieuze symbolen in het openbaar?”, vraagt een andere Twitteraar zich af. Bij CD&V’er Sammy Mahdi klinkt het bij een foto van De Wever met Sinterklaas en een roetpiet: “Sint zonder kruis en roetveegpiet begroeten cultuurmarxistische burgemeester van Antwerpen. Retweet om uw vrienden te informeren.”

Hier ook geen kruis. Schandalig 🙃 pic.twitter.com/p4ycGe3Tl5 Albin Wantier(@ AL_WNTR) link

De Wever ontvangt Sinterklaas in Antwerpen:

- géén kruis op de mijter van de Sint,

- géén Zwarte Piet maar een roetveegpiet,

- géén paard te bespeuren.

POLITIEK CORRECT! WEG MET ONS! CULTUURMARXISME!

😱😱😱❄️❄️❄️ pic.twitter.com/u3PKwXfTuL Arbiter(@ ArbiterOfTweets) link

Zoals ik eerder schreef, vanuit bepaalde cultuurmarxistische en anti-katholieke hoek moeten al onze tradities precies kapot.



Blijf van onze Sinterklaas af! RT als je het eens bent. Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Niet in Gent. Politiek incorrect. https://t.co/wnnvfoYl0c Theo Francken(@ FranckenTheo) link