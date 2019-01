Francken twee keer getipt over vermeende fraude met visa IVDE

18 januari 2019

18u30 0 Tot twee keer toe trok iemand aan de mouw van Theo Francken (N-VA) over mogelijke fraude met humanitaire visa door Melikan Kucam. Een eerste keer eind oktober, een tweede keer begin december. Dat zegt hij in een gesprek met Het Laatste Nieuws. “Beide keren zei ik: ga naar de politie. En dat is ook gebeurd."

Wanneer hoorde Francken nu voor het eerst over mogelijke fraude? In een eerste reactie zei hij “in december,” daarna “na september”. Tijd om de puntjes op de i te zetten.

“In de tweede helft van oktober kwam iemand met een vaag verhaal af, zonder bewijzen. Ik heb toen gezegd: ga naar de politie. Mijn standaardantwoord op geruchten, die je als staatssecretaris zeer veel hoort. Het verhaal klonk ook erg ongeloofwaardig. Begin december kwam voor de tweede keer een gerucht tot bij mij, via een andere weg. Het verhaal was toen tastbaarder. Die persoon noemde bijvoorbeeld al de bedragen, maar er waren evenmin bewijzen, foto’s of filmpjes. Opnieuw zei ik: ga naar de politie. En de persoon liet me ook weten dat hij dat had gedaan. Daarom heb ik die stap niet meer genomen. Ik had ook geen bewijzen of zelf verhalen gehoord. Ik heb na het tweede gerucht wél mijn kabinet samengeroepen. De conclusie was: er is een klacht ingediend, er zal dus een onderzoek lopen. We wilden geen slapende honden wakker maken door Melikan Kucam op het matje te roepen. En onze samenwerking zat er sowieso op.”

