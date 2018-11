Francken tekent terugkeerakkoord met Mauritanië SVM

13 november 2018

18u23

Bron: Belga 0 Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft een protocolakkoord getekend met Mauritanië. Het gaat om het derde land in de Maghreb -na Tunesië en Marokko- waarmee een akkoord voor terugkeer werd ondertekend.

Mauritanië is een transitland voor migranten uit West-Afrika die via Senegal naar Mauritanië reizen en vervolgens verder naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Of ze kunnen ook kiezen voor de korte tocht over de oceaan naar de Canarische Eilanden, laat Francken weten. "Mauritanië en België binden samen de strijd aan tegen de irreguliere migratie. Dat doen we door onder andere expertise uit te wisselen en de bevolking te sensibiliseren omtrent de gevolgen van illegaal verblijf en mensensmokkel”, klinkt het.

Het akkoord voorziet ook praktische modaliteiten voor identificatie en terugkeer en maakt hierdoor een meer efficiënte terugkeer mogelijk. "Dit akkoord stelt België immers in staat om via welomschreven procedures de termijn voor de identificatie van illegale vreemdelingen en hun effectieve verwijdering aanzienlijk in te korten. Bijgevolg zal het verblijf in het gesloten centrum veel korter zijn dan voordien. Dat kan garant staan voor een humaan terugkeerbeleid.”