Francken schroeft aantal asielaanvragen per dag nog terug naar 50: “Gastvrijheid moet ergens stoppen” avh

29 november 2018

18u06 0 Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) beperkte vorige week het aantal asielaanvragen tot 60 per dag, maar vandaag laat hij via Twitter weten dat aantal nog terug te schroeven naar 50. Het quotum deed al de spanning aan het asielloket stijgen, maar Francken verdedigt in een videoboodschap zijn beslissing: “We hebben veel gastvrijheid getoond de laatste jaren, maar dat stopt ook ergens natuurlijk.”

Dienstmededeling 👇 pic.twitter.com/G7D3kVrK9q Theo Francken(@ FranckenTheo) link

“Ik heb beslist om het aantal asielaanvragen te beperken tot maximaal 50 per dag”, laat Francken weten in een videoboodschap. “Gezinnen en kwetsbare mensen zoals kinderen, minderjarigen, oudere mensen en zieken zullen voorrang krijgen.”

“De alleenstaande mannen die massaal vanuit de Gazastrook naar hier komen, dat moet stoppen”, vervolgt Francken. “Er is een mensensmokkelnetwerk bezig en dat gaat niet meer, de mensen willen dat niet meer.”

Francken reageert ook nog kort op de commotie die de afgelopen dagen is ontstaan naar aanleiding van incidenten aan asielloketten. “Ik zou mensenrechten schenden, maar het wordt allemaal correct gespeeld, geloof me. Maar ik ga dit wel handhaven, want die smokkelroute moet opdrogen.”

Een man viel dinsdag na het openen van het asielloket een DVZ-ambtenaar aan die instaat voor de veiligheid. Waarom? Moeilijk te zeggen, zegt DVZ. De man verdween daarna ook opnieuw in de groep. Maar omdat door de regeling vooral alleenstaande mannen uit de boot vallen, lijkt het niet onwaarschijnlijk dat de man gefrustreerd was.

Asielzoekers worden creatiever

De kandidaat-asielzoekers worden intussen creatiever om asiel te kunnen aanvragen, vertelt DVZ-baas Freddy Roosemont. “Er duiken opvallend meer mensen op met krukken in de rij.” Invaliden krijgen, zoals gezegd, voorrang. De beveiliging aan het loket wordt hoe dan ook aangescherpt. Tot 3 december komt er politiebewaking. Dan verhuist het asielloket naar het Klein Kasteeltje in Brussel en wordt de situatie herbekeken met de politie.

De oppositie én CD&V kunnen het quotum niet smaken. “Deze morgen (dinsdag, red.) escaleerde de situatie en dat is uw verantwoordelijkheid”, sneerde Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt. “Die limiet is niét nodig. U kan 1.000 of 2.000 plaatsen creëeren en dan krijgt u de situatie onder controle. Maar u kiest ervoor om de chaos te organiseren. En ik vermoed dat u dat doet met de verkiezingen van mei in het achterhoofd. We gaan de mensen schrik doen krijgen voor migranten en we maken dat zichtbaar. Zo gaan ze massaal voor N-VA stemmen.”