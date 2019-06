Francken: “Repatriëring van IS-kinderen is promotiestunt voor kandidatuur Reynders” AW

16 juni 2019

12u13

Bron: Belga 12 De repatriëring van de zes kinderen van Belgische IS-strijders is een promostunt om de kandidatuur van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders bij de Raad van Europa in de verf te zetten. Dat zei oud-staatssecretaris Theo Francken (N-VA) in De Zevende Dag.

Francken reageerde afgelopen week al bijzonder fors op de repatriëring van de kinderen. Intussen geeft hij wel aan dat kinderen die het slachtoffer waren van ouderontvoeringen "een heel andere situatie" vormen. Maar hij blijft wel voorzichtigheid prediken over het bredere plaatje. "Als je begint met repatriëren, dan loop je het juridische risico dat de moeder of vader vroeg of laat ook moet terugkeren", aldus Francken, die daarbij verwijst naar de tientallen andere kinderen die nog in Syrië aanwezig zijn.



Hij haalt ook uit naar de timing van de repatriëring. Die gebeurt "toevallig" - dixit Francken - drie weken na de verkiezingen en ruim een week voor de stemming over een nieuwe secretaris-generaal bij de Raad van Europa, waarvoor minister Reynders kandidaat is. "Reynders wil internationaal goede punten scoren" en tonen hoe hij begaan is met de mensenrechten, laakt de N-VA'er.



Francken merkt op dat er ook mensen uit Syrië zijn weggehaald toen hij nog staatssecretaris was, maar die operaties werden nooit in de media gebracht voor ze ten einde waren.