Francken reageert voor het eerst op 'lingeriebericht': "Ik wou holebi's niet viseren" TDM

03 september 2018

17u12

Bron: VTM nieuws 18 “Ik wou holebi’s helemaal niet viseren. Dat was absoluut niet de bedoeling” reageert staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan VTM nieuws na zijn ophefmakende Facebookpost van vorige week. "Mannen die zich schminken, die hun wenkbrauwen epileren, die lingerie dragen, die een sacoche dragen, die zwanger worden... draait de wereld door of ligt het gewoon aan mij?", schreef hij toen.

Francken postte het bericht vorige week naar aanleiding van een artikel in de Nederlandse krant De Telegraaf. Daarin wordt besproken hoe er lingerie voor mannen bestaat en hoe mannen zich daar sexy in voelen.

Francken reageert nu voor het eerst uitgebreid op de Facebookpost. “Het was gewoon een opinie die ik had”, klinkt het. “Ik vind dat er heel wat media-aandacht gaat naar bepaalde zaken die laten we zeggen, randverschijnselen zijn in de maatschappij. Daar wordt heel veel aandacht aan besteed en ik vind dat niet altijd even nuttig. Maar soit, iedereen doet maar zijn eigen ding.”

Kwaad bloed

Die post zette heel wat kwaad bloed op sociale media, maar ook holebivereniging Çavaria reageerde geschokt en eiste excuses van de staatssecretaris. "Hij gaat uit van een heel traditionele visie van wat een man of vrouw hoort te zijn", zei de woordvoerder van Çavaria, Jeroen Borghs, aan VTM nieuws. "Dat leidt tot een verdeling in de maatschappij tussen 'normale' en 'abnormale' mensen en dat is iets waar wij absoluut niet mee akkoord kunnen gaan. Bovendien is die heel strikte, traditionele visie op mannelijkheid en vrouwelijkheid de basis van holebifobie en transfobie. Dat blijkt ook uit onderzoek."

Demir

Maar ook partijgenote Zuhal Demir, federaal staatssecretaris voor Gelijke Kansen, reageerde op het Facebookbericht. "Iemands seksuele identiteit is een individuele vrijheid die je op je eigen manier beleeft en waar niemand anders zaken mee heeft", reageert ze in een tweet. "Blijf vooral het ondergoed kopen waar je goed in zit."

Geen expliciete excuses

De boodschap viel dus in slechte aarde bij de holebigemeenschap en bij enkele partijgenoten. “Dat was niet mijn bedoeling. De voorbeelden van De Telegraaf waren ook geen holebi-voorbeelden”, klinkt het nu. “Voor de rest heb ik daar niet op te reageren”, voegt Francken eraan toe. “Ik heb dat verwijderd en daarmee is de kous af.”

