Francken: "Raadkamer vindt beroep van Servisch gezin tegen opsluiting ongegrond"

31 augustus 2018

13u48

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken reageert vandaag opgetogen over de beslissing van de Raadkamer van Antwerpen over de opsluiting van gezinnen met kinderen. Het beroep van het Servische gezin is volgens de Raadkamer ongegrond, stelt Francken. Tegen deze beslissing is echter nog beroep mogelijk, aldus nog de staatssecretaris.

De staatssecretaris voegt er nog aan toe dat de Raadkamer zich principieel uitspreekt over de opsluiting van kinderen en dat ze de aangehaalde schendingen van artikels 3, 5 en 8 van het Europees Verdrag voor Rechten van de Mens (EVRM) weerlegt.

Sinds midden augustus verblijft er een Servisch gezin in de nieuwe woonunits van het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel. Dat zorgde voor heel wat protest. Vorige week trokken nog 15 middenveldorganisaties naar de Raad van State om de schorsing en opheffing te vragen van het koninklijk besluit dat de modaliteiten van opsluiting van deze gezinnen regelt. Op 22 augustus verwierp de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het verzoek van het gezin tot schorsing van de uitwijzing, maar een nieuwe asielaanvraag zorgde voor nieuw uitstel van de uitwijzing.

Nieuwe asielprocedure

In de zaak lopen drie procedures. Zo is de moeder een nieuwe asielprocedure gestart in naam van haar dochtertje van zes. Die procedure loopt momenteel nog. Daarnaast had zij nog een eenzijdig verzoekschrift ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen. Het is in die procedure dat de raadkamer beslist heeft dat de klacht ongegrond is. Hiertegen is evenwel nog beroep mogelijk bij de Kamer van Inbeschuldigingsstelling (KI), zo verduidelijkt Theo Francken. Volgens hem kan dit vrij snel gaan. Tenslotte is er dan de procedure bij de Raad van State, maar die kan gemakkelijk een jaar duren.

Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie geeft de Raadkamer hem nu over "de volledige lijn" gelijk. "De weg ligt juridisch open. We werken verder", geeft Franken nog aan op Twitter.

Beslissing Raadkamer over opsluiting gezinnen met kinderen: beroep gezin ongegrond. Raadkamer spreekt zich ook principieel uit over opsluiting van kinderen én weerlegt de aangehaalde ‘schendingen’ van art.3, 5 en 8 EVRM.



Weg ligt juridisch open. We werken verder. Theo Francken(@ FranckenTheo) link