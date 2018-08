Francken: "Raadkamer vindt beroep Servisch gezin tegen opsluiting ongegrond"

31 augustus 2018

13u48

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken reageert vandaag opgetogen over de beslissing van de Raadkamer over de opsluiting van gezinnen met kinderen. Het beroep van het Servische gezin is volgens de Raadkamer ongegrond, stelt Francken op Twitter.