Francken: "Andere Europese christendemocraten repatriëren wel naar Soedan" TT

22u00

Bron: VRT 6 Photo News Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) staat ons land helemaal niet alleen met het terugsturen van Soedanezen. "Ik moet vaststellen dat heel wat Europese landen met christendemocraten dat wel doen", zei Francken vanavond in Terzake .

Er loopt momenteel een onderzoek naar het risico op foltering na de verhalen van enkele teruggestuurde asielzoekers. Die hadden verklaard dat ze bij aankomst in Khartoem door de Soedanese veiligheidsdiensten waren gefolterd. "Als er hard bewijs is dat er gefolterd wordt in Soedan, dan zullen we geen Soedanese asielzoekers terugsturen naar hun land", bevestigde Francken vanavond nogmaals.

Maar de kritiek op zijn beleid, daar is de N-VA'er niet mee gediend, zeker niet wanneer die uit CD&V-hoek komt. "Het is natuurlijk niet leuk als een partijvoorzitter op je ontslag aanstuurt, maar we moeten daar eens over praten", verwijst Francken naar CD&V-voorzitter Wouter Beke. Die had gesuggereerd dat Francken ontslag moest nemen.

"Mijn deur staat altijd open om een goed gesprek te hebben met de Vlaamse christendemocraten, maar ik denk dat het ook belangrijk is om te kijken wat er gebeurt op Europees vlak", zegt Francken. "Wat doen christendemocraten zoals mevrouw Merkel, wat doen christendemocraten in andere Europese landen, nu ook in Nederland? Er wordt constant gerepatrieerd naar Soedan. De Europese deal voor 250 miljoen die is gesloten met president Bashir, die afspraak is geregeld door de christendemocraten. Ik denk dat het belangrijk is dat we dit in een Europese context bekijken en dan eens kijken welke partijen overal meewerken aan die Soedan-deal en hoe dat verhaal in elkaar zit."

Meer over Theo Francken

politiek