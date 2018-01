Francken: "Aantal regularisatieaanvragen op recordlaagte" sam

20 januari 2018

12u53

Bron: belga 1 In december vorig jaar dienden 124 vreemdelingen een aanvraag voor een humanitaire regularisatie in, meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op Facebook. Volgens hem is dit het laagste maandcijfer in decennia, en was ook het jaarcijfer voor 2017 lager dan ooit.

Francken wijt de laagterecords aan het feit dat vreemdelingen, uitgezonderd kinderen, nu 350 euro per persoon moeten betalen voor hun aanvraag. Dat er geen collectieve regularisatie komt, speelt ook mee.

In heel 2017 waren er 2.549 regularisatieaanvragen om humanitaire redenen. Om de achterstand in te halen, werden meer beslissingen genomen in 2017, stelt Francken. "Méér mensen werden geregulariseerd: van 941 mensen in 2016 naar 1.443 in 2017 (+54 procent). Van 3.782 mensen werd de regularisatieaanvraag geweigerd in 2016, van 5.153 in 2017 (+36 procent)", schrijft hij.