Francken: “PS zal het toch met mij moeten doen rond de onderhandelingstafel” TT

27 oktober 2019

13u46

Bron: VTM Nieuws 0 Voor N-VA-Kamerlid Theo Francken kan er geen sprake van zijn dat hij geen deel meer zou uitmaken van het federale onderhandelingsteam van zijn partij. Her en der wordt geopperd dat zijn afwezigheid de relatie tussen N-VA en PS zou kunnen verbeteren, maar daar komt niets van in huis, aldus de voormalige s taatssecretaris voor Asiel en Migratie vanmiddag in VTM Nieuws. “Wij zijn de grootste partij van België, de PS is de derde grootste, en iedereen regelt zijn eigen onderhandelingsteam. Dus ze zullen het toch met mij moeten doen.”

“Het is evident dat ik als kopstuk van de partij aan die tafel zit”, zei Francken nog. “Ik ben heel blij met het vertrouwen van mijn voorzitter om mijn steentje bij te dragen.”

Over de inhoud van eventuele gesprekken tussen PS en N-VA die onder preformateurs Geert Bourgeois en Rudy Demotte worden gevoerd, gaf Francken niets prijs. Wel klonk het dat zijn partij nog altijd bereid is het gesprek aan te gaan met de PS. “De deur van de N-VA staat sinds 27 mei open voor gesprekken. Maar de PS heeft 100 dagen gewacht voor ze met ons heeft gesproken. Dan kwamen er wel een aantal gesprekken, maar was het weer voorbarig want Paul Magnette moest nog PS-voorzitter worden. Sinds vorige week is hij voorzitter, dus we zullen zien.”

Francken blijft erbij dat de gesprekken wat de N-VA betreft over het confederalisme moeten gaan. “Waar dit land nood aan heeft, is een confederale indeling. België blijft bestaan, de mensen moeten zich daar geen zorgen over maken. Maar als ze in Wallonië links willen stemmen, moeten ze er ook maar voor betalen ook.”

“We zullen Wilmès goed in de gaten houden”

Over Sophie Wilmès (MR), die straks de eed aflegt als nieuwe premier, zei Francken dat hij altijd correct met haar heeft samengewerkt in de eerste regering-Michel. “Maar het is wel zo dat ze niet zo bekend is in Vlaanderen, niet veel stemmen haalde en ook geen echt kopstuk is. Die zijn allemaal al weg. Bovendien was ze ook jarenlang provincieraadslid van de Union des Francophones in Vlaams-Brabant, de Fransdollen uit de Vlaamse rand die weigeren zich aan te passen.” Haar benoeming tot federaal premier noemde Francken daarom “niet evident”.

“Maar iedereen verdient een tweede kans, als symbool is het sowieso goed dat een vrouw eens premier is, dat had al veel eerder mogen gebeuren. Maar we zullen haar zeker goed in de gaten houden, zeker wat betreft de taalwetgeving in de faciliteitengemeenten en in de rand.”

Dat Charles Michel ondertussen het federale niveau verlaat om zijn Europese post op te pakken, is volgens Francken logisch. Maar toch klinkt er kritiek omdat de premier de afgelopen weken niet meer aanwezig was in het parlement. Donderdag leidde dat nog tot een relletje omdat Michel zo niet antwoordde op mondelinge vragen van N-VA over Catalonië. "Als hij denkt dat hij niet meer de energie kan opbrengen om naar het parlement te komen om vragen te beantwoorden over het geweld tegen de Catalanen… Met de N-VA in de regering was het heel duidelijk: toen heeft hij als eerste en enige premier in Europa dat geweld veroordeeld. Als dit de EU is van de toekomst, dan maak ik me heel grote zorgen.”