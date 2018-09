Francken over vrijlating van sans-papiers met strafblad: "Ons actieplan is best mogelijke aanpak" KV TTR ADN AW

18 september 2018

09u34

Bron: Belga, VRT NWS 131 Volgens Theo Francken (N-VA) zijn 32 van de sans-papiers die vorige week werden vrijgelaten uit gesloten centra, eerder veroordeeld. De illegalen waren bekend voor verstoring van de openbare orde en zaten hun straf uit, maar konden nog niet worden uitgewezen. Dat maakte de staatssecretaris voor Asiel en Migratie bekend in 'Terzake'. Open VLD, CD&V en MR reageren kritisch.

Vorige week moesten 202 uitgeprocedeerde illegalen, die in afwachting van hun uitzetting zaten opgesloten in centra in Brugge, Merksplas en Londerzeel, plaats maken voor trans­migranten. Volgens Francken zorgt die tweede groep voor meer overlast dan andere mensen zonder papieren, onder meer aan snelwegparkings en in de havens.

Bij de vrijlating van de sans-papiers was een van de criteria dat het om mensen zou gaan van wie de kans het kleinst was dat ze binnen de maximale termijn kunnen worden uitgewezen. Maar gisteren bleek dat binnen die categorie ook mensen met een strafblad vallen, die vanuit de gevangenis naar gesloten centra waren overgebracht. "De wereld op zijn kop", zei Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten. "Hallucinant", vond ook Wouter Beke (CD&V).

MR pleit voor globale aanpak

Na Open Vld en CD&V neemt ook coalitiepartner MR staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op de korrel. Volgens Kamerfractieleider David Clarinval verdient het asielbeleid "acties in plaats van hectische communicatie". Hij vervolgt: "Zoals in het regeerakkoord staat, is de uitwijzing van criminelen die hier illegaal verblijven een prioriteit. Deze situatie mag zich niet herhalen. Het is urgent dat de administratie daarover duidelijke richtlijnen krijgt."

Clarinval heeft ook vragen over het "belang" en de "doeltreffendheid" van de operatie. "Waarom 60 mensen uit een gesloten centrum vrijlaten als hun terugkeer gepland is, om er vervolgens transmigranten onder te brengen van wie we nog niet weten of wen kunnen terugsturen naar hun land van herkomst."

De MR-politicus pleit voor een globale aanpak van het probleem van de transitmigratie. Zo vraagt hij een betere beveiliging van de snelwegen, parken en havens en een verhoging van de capaciteit in de gesloten centra zoals ook overeengekomen is in het masterplan voor de gevangenissen. Verder pleit hij voor een verstrengde aanpak tegen mensenhandelaars, extra politiecontroles, sterkere ontradingscampagnes in de landen van oorsprong en een beter terugkeerbeleid zowel op Belgisch als op Europees niveau.

Francken werkt vastberaden verder

Intussen reageerde Francken zelf via Twitter op de verzamelde kritiek. "Kranten gelezen, politieke programma's gezien, commentaren gehoord. Niet één werkbaar alternatief. Ons actieplan is best mogelijke aanpak. We werken vastberaden verder", tweette de staatssecretaris kort en bondig.

"Ik heb geen criminelen vrijgelaten"

Volgens Francken werden in totaal 32 mensen zonder papieren uit de groep al veroordeeld, voor het verstoren van de openbare orde. Hij maakt zich echter sterk dat die 32 veroordeelden hun straf hebben uitgezeten. "Zij zijn bestraft voor hun feiten. Ik heb geen criminelen vrijgelaten", benadrukt hij.

De staatssecretaris zegt dat hij zo veel mogelijk veroordeelde sans-papiers probeerde uit te wijzen. "Het lukt beter dan ooit tevoren. Maar het gebeurt nog dat ik die mensen niet geïdentificeerd krijg in de periode dat ze in een gesloten centrum zitten. Omdat ik geen laissez-passer krijg, omdat de ambassades hen weigeren, ...", klinkt het.

"Sans-papiers vrijlaten om plaats te creëren niet uitzonderlijk"

Volgens advocaten is het ­niet uitzonderlijk dat sans-papiers uit gesloten centra worden vrijgelaten om plaats te maken voor transmigranten. Al is de schaal waarop dat vorige week is gebeurd ongezien, schrijft De Standaard.

"Maandelijks komen ­cliënten van mij vrij, zonder dat daar een aanwijsbare aanleiding toe is", zegt advocate Sylvie Micholt. "Dan hoor ik de dag daarna dat er een razzia tegen transmigranten heeft plaatsgevonden."

De Brusselse advocaat Tristan Wibault beaamt dat. Ook hij zag al cliënten op vrije voeten komen om plaats te creëren voor transmigranten. "De prioriteiten van het beleid draaien met de wind", zegt hij. "Er moeten altijd weer brandjes geblust worden. Nu zijn dat de transmigranten en moet alles wijken om hen te kunnen opsluiten. Over de langetermijnoplossingen wordt amper nagedacht."

Extra opvangcentrum

Francken zal vrijdag de regeringspartners vragen om er tegen volgende zomer een extra opvangcentrum bij te krijgen. Op langere termijn komen er centra in Antwerpen en Charleroi bij.

Hij kwam ook terug op de kritiek vanuit CD&V en Open Vld op de vrijlating van de criminelen. "Ik krijg al vier jaar harde kritiek van mijn coalitiepartners. Ik moet zeggen dat ik het al gewoon ben."

Hij herhaalde ook dat, mocht hijzelf burgemeester van Brussel zijn, er "geen Maximiliaanpark" in zijn stad zou liggen. Of zijn geloofwaardigheid is aangetast door de heisa rond de transmigranten? "Het is aan de kiezer om daar in mei volgend jaar over te oordelen", aldus nog Francken.