Francken over uitgewezen Albanees: "En wat als hij iemand zou verkrachten? Dan zou u mij bellen en vragen waarom ik hem het land niet heb uitgezet" Redactie

31 juli 2018

11u09

Bron: belga, DM 9 De illegale Albanees die zonder medeweten van Justitie ons land uitgezet werd , is volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) terecht uitgewezen. Dat zei hij vanmorgen op Radio 1. "Illegaliteit is ook een misdrijf", aldus Francken.

"Als de rechtbank beslist iemand voorwaardelijk vrij te laten, wetende dat die man hier illegaal is, dan komt de vreemdelingenwet in voege", zei Francken in De ochtend. "Dat betekent dat wij die administratieve procedure moeten volgen. Anders zou hij ook een bevel krijgen om het grondgebied te verlaten."

Volgens Francken is het plaatstekort in de Belgische gevangenissen het probleem. "Daarom zijn er veel voorwaardelijke invrijheidstellingen", klinkt het. "Ook voor mensen bij wie je daarover bedenkingen kan hebben. Dit zijn mensen die illegaal zijn, zonder wettige verblijfplaats. Hoe ga je die later terugvinden? Als ik dan de mogelijkheid heb, dan zet ik ze uit. Illegalen horen hier niet thuis, criminele illegalen al helemaal niet."

"Wat moet ik doen?"

"Wat moet ik dan doen? Stel dat zo iemand twee of drie jaar hier zou blijven tot er een definitieve vordering is en stel dat hij weer feiten pleegt, een moord, een verkrachting, een gewapende overval, wie zou u dan bellen?", klinkt het nog. "U zou mij bellen. U zou zeggen, meneer Francken, die man was illegaal, waarom heeft u hem het land dan niet uitgezet? Waarom heeft hij dan die vrouw kunnen verkrachten?"

De advocaat van de Albanees verklaarde gisteren in Terzake dat de familie van zijn cliënt 5.000 euro ophoestte om de man vrij te krijgen, en zich bedrogen voelt omdat de man zal worden overgebracht naar een gesloten centrum. "Ik sta achter de woorden van mijn directeur-generaal (van de DVZ, Freddy Roosemont) gisteren in Terzake. Dit is een administratieve afhandeling. De illegaliteit is ook een misdrijf."