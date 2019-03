Francken over 'racismevrije' potloden voor scholen: "Waar is het lichtroze?” ttr bm

22 maart 2019

09u58 15 Het Leuvense onderwijsnetwerk Samen Onderwijs Maken (SOM) liet een doosje met racismevrije kleurpotloden, ‘the Skin Color Edition’, maken om diversiteit in het onderwijs verder te ondersteunen. Uit onderzoek blijkt immers dat kinderen - ongeacht hun afkomst - spontaan aan ‘lichtroze’ denken bij het woord huidskleur. Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vraagt zich op Twitter echter af waar het lichtroze potlood is.

Als je aan kinderen vraagt om een tekening in te kleuren in huidskleur, dan neemt bijna elk kind een potlood in een lichtroze kleur. Dat blijkt uit een onderzoek van het Leuvense onderwijsnetwerk SOM. “Onze maatschappij wordt alsmaar diverser, maar toch slagen we er niet altijd in om die superdiversiteit te zien. Dat is helemaal niet logisch, want huidskleur is meer dan één kleur. De kleurpotlodenset is een creatieve oplossing die op een luchtige manier het diversiteitsgesprek op school aanwakkert”, zegt Lore Baeyens, coördinator van het Leuvense onderwijsnetwerk SOM.

De Leuvense schepen van Onderwijs en Diversiteit Lalynn Wadera (sp.a) is enthousiast over de kleurpotlodenactie en noemt omgaan met diversiteit “ een uitdaging als we van gelijke kansen het hoogste doel willen maken”. “ Het is tijd om los te komen van veronderstellingen. Dat is exact wat we met de kleurpotlodenactie doen. Mensen laten ervaren dat huidskleur niet alleen lichtroze is. Sterker nog, we tonen dat een tekening met meer kleuren mooier is”, aldus Wadera.

Op Twitter uitten voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken hun bedenkingen bij de racismevrije kleurpotloden. “Racismevrije potlodenset voor onze kinderen. Weg met het lichtroze kleurpotlood. Lichtroze is racistisch”, zo schreef Francken (N-VA). “Wat een complete onzin. Het moet écht niet zotter worden. Stop deze weg-met-ons-cultuur”, tweette Van Grieken.

