Francken over Brussel: "Ik schaam me diep in de hoofdstad van Europa" FT

12u29

Bron: RTL Info 10 Screenshot RTL Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) te gast in het ochtendprogramma van RTL. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA), was deze ochtend te gast bij de Waalse collega's van RTL. Hij had het onder meer over Brussel. "Ik ben soms erg beschaamd in de hoofdstad van Europa", klonk het. Francken ziet het liefst een sterke man aan het roer van de stad. "Didier Reynders bijvoorbeeld."

Gevraagd naar de situatie in Brussel, antwoordde Theo Francken dat hij het liefst een sterke man wil in de hoofdstad. Hij haalde Didier Reynders aan als de geknipte persoon om er minister-president te worden - 'l'homme fort'. "Het politieke DNA van Brussel bevindt zich aan de rechterzijde", zei Francken. "Het is een liberale stad. We hebben iemand nodig die Brussel écht wil veranderen. En dat is nodig, want het draait er niet zoals het moet. Dat is het minste wat we kunnen zeggen." Hij voegde er nog aan toe dat het niet aan hem is om de beslissing te nemen, omdat hij burgemeester is van Lubbeek en zich enkel bezighoudt met Vlaanderen.

Ondanks het feit dat hij soms hard is voor Brussel, gaf Francken ook toe dat hij houdt van de hoofdstad. Al stemt datgene wat er gebeurt, hem "erg verdrietig". "Ik hou van Brussel, maar het doet me pijn als Belg te zien dat het niet draait. Ik schaam me ook wanneer ik 's nachts over de voetgangerszone wandel (verwijzend naar wie er rondloopt) en ik schaam me voor de linkse politiek die dossiers blokkeert (verwijzend naar de integratieproblematiek). Oui, je suis très très gêné. Dans le centre-ville de la capitale de l'Europe, je suis super gêné."

Ahmed Laaouej, fractieleider voor PS in de Kamer en opvolger van Laurette Onckelinx, kreeg op Twitter ook snel antwoord van Francken nadat die aanhaalde dat de campagne van MR wel heel sterk begonnen is in Brussel: "Wil je N-VA behagen? Stem dan Reynders." Francken kaatste de bal terug: "Wil je het kruis van de mijter van Sinterklaas? Stem op de PS. Wil je totale laksheid op het vlak van migratie? Stem op de PS. Wil je alles blokkeren? Stem op de PS."

Vous voulez enlever la croix de Saint-Nicolas? Voter PS.

Vous voulez le laxisme migratoire total? Voter PS.

Vous voulez le blocage? Voter PS. https://t.co/XfXDu82Aaj Theo Francken(@ FranckenTheo) link