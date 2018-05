Francken: "Ouders Mawda zullen tijdens het onderzoek niet worden teruggestuurd" ADN

24 mei 2018

17u17

Bron: Belga 0 De ouders van Mawda, het tweejarige Koerdische meisje dat bij een achtervolging op de snelweg door een politiekogel om het leven kwam, zullen tijdens het gerechtelijk onderzoek niet actief uit het land worden gezet. Dat zei staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vandaag in de Kamer. De ouders hebben tot nu toe nog geen verblijfsaanvraag ingediend.

De familie van Mawda en alle overige inzittenden kregen na hun ondervraging het bevel om het grondgebied te verlaten. Isabelle Poncelet (cdH) en Julie Fernandez-Fernandez (PS) vroegen staatssecretaris Francken om de ouders te regulariseren.

"Het gaat om een enorme tragedie, zowel voor de familie als voor de agent die, zonder dit te willen, de dood van het meisje heeft veroorzaakt", zei Francken. De staatssecretaris zei dat de familie nog geen enkele aanvraag voor het bekomen van een wettige verblijfstitel heeft ingediend. Zolang het onderzoek loopt, zal er echter geen actieve verwijdering gebeuren.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft zich dan weer geëxcuseerd voor de foute communicatie van het parket van Bergen. Dat zei in eerste instantie dat het meisje door een schedelfractuur was omgekomen. Pas de dag nadien meldde het parket dat het meisje door een politiekogel was geraakt. "Het openbaar ministerie heeft te snel gecommuniceerd", zei de minister.