Francken: "Op korte termijn is probleem van transmigranten onoplosbaar" Francken begin augustus: "Twee weken en het probleem was opgelost" Redactie

24 augustus 2018

06u47

Bron: VRT 5 Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft op Terzake toegegeven dat "er geen wonderoplossingen" zijn om het probleem van de transmigratie op te lossen. "Op korte termijn is dit probleem onoplosbaar", zei hij. Begin deze maand geleden verklaarde de staatssecretaris dat hij, moest hij burgemeester van Brussel zijn, het probleem van de transmigranten in het Maximiliaanpark op "twee weken" zou oplossen.

Onder andere de politiezone van Kruibeke trok afgelopen week aan de alarmbel. De politie zou niet meer actief op zoek gaan naar transmigranten wanneer ze geen overlast veroorzaken, want "dat heeft toch geen zin". Een dag later staan ze hier terug, klonk het bij de korpschef. De meeste transmigranten krijgen van de Dienst Vreemdelingenzaken een bevel om het grondgebied te verlaten, maar blijven proberen de oversteek te maken naar het Verenigd Koninkrijk.

Francken geeft nu toe dat er "op korte termijn geen oplossingen zijn" om de groeiende probleem van de transmigratie aan te pakken. "We moeten de buitengrenzen sluiten zodat de illegale migratiestroom stopt. Maar er zijn 700.000 mensen binnengekomen in Italië. Die stromen stilaan door naar Noord- en West-Europa. Heel veel van hen willen verder naar het Verenigd Koninkrijk."

Eritrea

Het probleem ligt volgens de staatssecretaris bij het feit dat hij van sommige landen niemand mag uitgewezen. Het gaat dan om landen als Iran of Eritrea. Veel opgepakte transmigranten verklaren uit dat laatste land te komen. "Dat is een zeer groot probleem", aldus Francken. "Op korte termijn is dit probleem onoplosbaar. We hebben er veel te veel binnengelaten. Wij gaan dag per dag vechten, maar wondermiddelen zijn er niet."

Drie jaar Maximiliaanpark. Drie jaar socialistisch gepamper van illegalen en opengrenzenngo’s. Moest ik burgemeester van Brussel zijn, twee weken en het probleem was opgelost. Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Op 9 augustus zei Francken nog dat hij het probleem van de vele transmigranten in het Maximiliaanpark op "twee weken" zou kunnen oplossen. Hij noemde het Brusselse park een "migratiehub" voor wie naar Groot-Brittannië wil en benadrukte dat de groep illegalen systematisch weigert om asiel aan te vragen in België. "Dan is er maar één oplossing: we gaan ze opsluiten en terugsturen naar hun land van herkomst, hoe moeilijk het ook is."

"Burgemeester van Brussel kan op ons rekenen"

Maar Francken ziet geen tegenspraak is zijn boodschap van twee weken geleden. "Als de de burgemeester van Brussel (...) effectief iets aan het probleem van het Maximiliaanpark wil doen, dan zijn wij bereid. Hij kan op ons rekenen, maar de politieke wil ontbreekt. Omdat het een politiek spel is, omdat ze dat niet willen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik zal maximaal opsluiten en terugsturen, zoveel we kunnen. Maar Eritreeërs terugsturen kan jammer genoeg niet."

Oplossingen op lange termijn zijn er volgens Francken wel: "Meer akkoorden met landen van herkomst, meer akkoorden met de landen waar ze binnenkomen en een stop op de illegale migratie. We redden iedereen die vertrekt vanuit Noord-Afrika, maar we sturen ze ook terug naar Noord-Afrika."

Bovendien wordt er al iets gedaan: "Vroeger liep iedereen zomaar Europa binnen, nu worden ze ten miste geregistreerd en worden er vingerafdrukken genomen als ze binnenkomen."

Francken toonde zich ook vastberaden dat migranten die momenteel op een schip in Italië vastzitten, niet door België opgevangen zullen worden. "Dat heeft geen enkele zin."