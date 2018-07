Francken niet opgezet met openlijke kritiek Peumans: "Ik stap niet mee in een verhaal van broedertwisten" bvb

01 juli 2018

14u17

Bron: Belga 423 N-VA-kopstuk Theo Francken is niet opgezet met de openlijke kritiek van partijgenoot Jan Peumans op hem en de marsrichting van N-VA. "Ik stap niet mee in een verhaal van broedertwisten", zei Francken vanmiddag in de studio van VTM NIEUWS, verwijzend naar het uiteenspatten van de Volksunie.

"Theo is voor mij niet de geknipte man om de partij te leiden. Ik zie dat de oude Volksuniërs zich in toenemende mate ergeren aan het woordgebruik", zei Peumans gisteren in Het Belang van Limburg. De parlementsvoorzitter kan zich ook zelf niet vinden in de toon die de partij aanslaat over asiel en migratie. Peumans ziet er bovendien een reden in voor de terugval van N-VA in de peilingen. "In de politiek wordt heel hard geroepen, maar we spreken wel nog altijd over mensen."

Interne ruzies

In zijn reactie verwijst ook Francken naar de Volksunie. Maar dan om te benadrukken dat het interne twisten waren die de partij destijds uit elkaar deden spatten. "Ik ben ook VU-lid geweest. Maar ik heb één ding geleerd", aldus Francken. "Het einde, de neergang, had heel veel te maken met interne ruzies en interne twisten. Ik stap niet mee in een verhaal van broedertwisten en van het op straat brengen daarvan. Als we één wijze les moeten trekken uit de Volksunie, is het dat je die opmerkingen beter intern doet en beter intern of onder vier ogen uitpraat."

Francken nam naar eigen zeggen intussen al contact op met Peumans, maar daarover wilde hij verder niets kwijt. Of de kwestie morgen op het partijbureau nog veel voeten in de aarde zal hebben, valt af te wachten. En de vraag of hij voorzitter zal worden na De Wever? "Dat is totaal niet aan de orde", aldus nog de staatssecretaris.