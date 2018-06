Francken: "Niemand zal Afrikaans jaarloon betalen om opnieuw in Noord-Afrika te worden afgezet" Redactie

Bron: VRT 0 Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) maakt zich sterk dat de illegale migratie vanuit Libië gestopt kan worden. Dat kan door migranten op zee te redden, ze naar Tunesië te brengen met boten en daar in een groot vluchtelingenkamp onder te brengen, op kosten van de EU. Dat zei hij vanavond in Terzake.

Francken legde vanavond zijn plan uit dat hij gisteren in de marge van de Europese bijeenkomst rond asiel en migratie al uit de doeken deed. Hij denkt dat zijn voorstel, dat er pas kan komen na een akkoord met Tunesië, ontradend zal werken "omdat niemand een Afrikaans jaarloon zal betalen om 50 of 100 kilometer verderop terug afgezet te worden in Noord-Afrika". "Het zal heel snel stoppen. (...) Dit is geen doekje voor het bloeden. Met de Turkije-deal hebben we ook gezien dat de instroom zo goed als gestopt is en dat er geen verdrinkingen meer zijn."