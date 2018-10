Francken neemt papieren af van jihadiste en bedreiger kleuterjuffen: 'zwarte weduwe' vliegt land uit Isolde Van Den Eynde en Guy Van Vlierden

13 oktober 2018

06u42 0 Malika El Aroud, de beruchte zwarte weduwe van de jihad, en Kamal Affetat, het kopstuk van Sharia4Belgium die de juffen van kleuterschool De Blokkendoos bedreigde, zijn hun verblijfspapieren kwijt. Ze wachten in een gesloten centrum op hun repatriëring naar Marokko.

Op basis van zijn strengere vreemdelingenwet kan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken (N-VA) buitenlanders die een gevaar vormen voor onze samenleving uitzetten, ook al zijn ze niet veroordeeld. Hij schroefde ook terug dat wie hier geboren wordt of sinds jonge leeftijd woont, niet kan worden uitgewezen.

Deze week nog liet Francken weten dat hij sinds de wet in voege is gegaan, anderhalf jaar geleden, het verblijfsrecht van 195 mensen ingetrokken heeft. Van 80 onder hen hadden de papieren niet ingetrokken kunnen worden zonder de verstrenging, zegt hij. Ruim de helft van die 80 mensen kwamen aan in België voor hun 12de (31) of werden hier geboren (12). Negen van de twaalf die in ons land werden geboren, zijn bekend voor radicalisme of veroordeeld voor terrorisme.

Nine eleven

Donderdag trok Francken ook het verblijfsrecht in van twee grote namen in Belgische jihadikringen. De eerste is Malika El Aroud, een terroristenweduwe met de Marokkaans-Belgische nationaliteit uit Brussel. Ze had twee keer een religieus huwelijk met zware jongens.

Echtgenoot nummer één was Dahmane Abdessatar, een Tunesiër die de Afghaanse krijgsheer Ahmed Shah Massoud doodde in een zelfmoordaanslag, twee dagen voor 9/11. Massoud was de leider van het verzet tegen de Taliban en zijn moord wordt in verband gebracht met de aanslagen in New York. Malika El Aroud was destijds ook in Afghanistan.

Echtgenoot nummer twee was Gharsallaoui Moez. Samen runden ze een netwerk dat strijders naar Waziristan stuurde, aan de Pakistaans-Afghaanse grens. El Aroud kreeg hiervoor in 2010 8 jaar cel. Haar man werd bij verstek veroordeeld: Moez vluchtte naar Waziristan en groeide uit tot een belangrijk kopstuk van Al-Qaeda. Hij sneuvelde uiteindelijk door een Amerikaanse drone. Op 30 november 2017 nam onze regering haar Belgische nationaliteit af. Daarna kreeg ze een bevel om het grondgebied te verlaten en een inreisverbod. Ze wacht nu in een gesloten centrum op haar uitwijzing naar Marokko.

De tweede jihadist die het land uit moet is Kamal Affetat, een Sharia4Belgium-militant met de Marokkaanse nationaliteit die hier geboren werd. Hij bedreigde vijf jaar geleden de kleuterjuffen van het Antwerpse schooltje De Blokkendoos, toen die door een moeder beschuldigd werden van seksueel misbruik. Via Facebook stuurde hij de juffen berichten zoals: "Jouw aandeel in het kindermisbruik is zeer groot. We weten alles over jou en we zullen onze pijlen op jou richten als je niet wil meewerken. We weten dat je anderen beschermt. Werk mee of draag alle gevolgen." Hij werd veroordeeld tot één jaar cel, waarvan 6 maanden effectief, 600 euro boete, en een schadevergoeding van 650 euro voor iedere juf. Ook hij wacht in een gesloten centrum op zijn uitwijzing.

Eerste stap

Of Malika El Aroud en Kamal Affetat ook effectief uitgewezen kunnen worden naar Marokko is afwachten. Ze kunnen beroep aantekenen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen lag de voorbije maanden telkens dwars bij de uitwijzing van terroristen of radicalen naar Marokko: de rechter vreesde dat ze gefolterd zouden worden in hun thuisland. Francken noemt de intrekking van hun verblijfsrecht alleszins een belangrijke eerste stap. "We gaan er echt alles aan doen om ze zo snel mogelijk het land uit te krijgen."